Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210703/narusheniya-1739717571.html
В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 на семи рынках
В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 на семи рынках - РИА Новости, 03.07.2021
В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 на семи рынках
Роспотребнадзор Москвы проверил 23 розничных рынка, семь из них работали с нарушениями противоэпидемических правил, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T09:51
2021-07-03T09:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739436262_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_0cf80686dfdaf85b6ef2094447b42e74.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы проверил 23 розничных рынка, семь из них работали с нарушениями противоэпидемических правил, сообщается на сайте ведомства."Первого-второго июля 2021 года специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу Москве в административных округах с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий были проведены мониторинговые проверки 23 розничных рынков. С нарушениями противоэпидемического режима в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало семь розничных рынков", - говорится в сообщении.Уточняется, что на рынках не была обеспечена социальная дистанция, контроль за ношением масок и перчаток и вакцинация персонала."По фактам выявленных нарушений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ", - информирует ведомство. Максимальная санкция - штраф в 300 тысяч рублей, для бизнесменов и юридических лиц - до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
https://ria.ru/20210702/festival-1739651376.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739436262_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_0c62de85255cdd58ea61cf52a47ad21b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 на семи рынках
09:51 03.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродавец передает пакет с продуктами покупателю на рынке
Продавец передает пакет с продуктами покупателю на рынке - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемических правил в работе семи московских рынков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы проверил 23 розничных рынка, семь из них работали с нарушениями противоэпидемических правил, сообщается на сайте ведомства.
"Первого-второго июля 2021 года специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу Москве в административных округах с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий были проведены мониторинговые проверки 23 розничных рынков. С нарушениями противоэпидемического режима в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало семь розничных рынков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на рынках не была обеспечена социальная дистанция, контроль за ношением масок и перчаток и вакцинация персонала.
"По фактам выявленных нарушений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ", - информирует ведомство. Максимальная санкция - штраф в 300 тысяч рублей, для бизнесменов и юридических лиц - до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Вид на мост Ломоносова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 17:40Распространение коронавируса
В Петербурге выявили нарушения антиковидных требований на фестивале
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15В Молдавии допустили запрет на гастроли россиян, выступавших в Крыму
16:11Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
16:10Мясников предупредил о неожиданных последствиях укуса клеща
16:05Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
15:52Додон обвинил Санду в антироссийской политике
15:38В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП
15:38Эксперт счел стратегию нацбезопасности сигналом о готовности к конфликту
15:36В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами
15:32Компания из Москвы участвует в конкурсе на строительство метро в Израиле
15:28"Это явный намек". Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву
15:12Диетолог рассказала, какую малину лучше не покупать
15:10Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета
15:03Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации
15:01Стратегия: иностранные армии тренируют атаки на российскую инфраструктуру
14:51Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке
14:38Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России
14:36Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму
14:33Сенатор рассказал о ситуации в киберсфере между Россией и США
14:16РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V"
14:14Известный православный монастырь открылся в Турции после реставрации
Лента новостейМолния