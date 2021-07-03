https://ria.ru/20210703/narusheniya-1739717571.html

В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 на семи рынках

В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 на семи рынках - РИА Новости, 03.07.2021

В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 на семи рынках

Роспотребнадзор Москвы проверил 23 розничных рынка, семь из них работали с нарушениями противоэпидемических правил, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T09:51

2021-07-03T09:51

2021-07-03T09:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739436262_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_0cf80686dfdaf85b6ef2094447b42e74.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы проверил 23 розничных рынка, семь из них работали с нарушениями противоэпидемических правил, сообщается на сайте ведомства."Первого-второго июля 2021 года специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу Москве в административных округах с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий были проведены мониторинговые проверки 23 розничных рынков. С нарушениями противоэпидемического режима в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало семь розничных рынков", - говорится в сообщении.Уточняется, что на рынках не была обеспечена социальная дистанция, контроль за ношением масок и перчаток и вакцинация персонала."По фактам выявленных нарушений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ", - информирует ведомство. Максимальная санкция - штраф в 300 тысяч рублей, для бизнесменов и юридических лиц - до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20210702/festival-1739651376.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество