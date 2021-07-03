https://ria.ru/20210703/narusheniya-1739717571.html
В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 на семи рынках
В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 на семи рынках - РИА Новости, 03.07.2021
В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 на семи рынках
Роспотребнадзор Москвы проверил 23 розничных рынка, семь из них работали с нарушениями противоэпидемических правил, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T09:51
2021-07-03T09:51
2021-07-03T09:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739436262_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_0cf80686dfdaf85b6ef2094447b42e74.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы проверил 23 розничных рынка, семь из них работали с нарушениями противоэпидемических правил, сообщается на сайте ведомства."Первого-второго июля 2021 года специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу Москве в административных округах с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий были проведены мониторинговые проверки 23 розничных рынков. С нарушениями противоэпидемического режима в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало семь розничных рынков", - говорится в сообщении.Уточняется, что на рынках не была обеспечена социальная дистанция, контроль за ношением масок и перчаток и вакцинация персонала."По фактам выявленных нарушений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ", - информирует ведомство. Максимальная санкция - штраф в 300 тысяч рублей, для бизнесменов и юридических лиц - до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
https://ria.ru/20210702/festival-1739651376.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739436262_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_0c62de85255cdd58ea61cf52a47ad21b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
В Москве выявили нарушения мер по COVID-19 на семи рынках
Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемических правил в работе семи московских рынков