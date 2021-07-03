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При нападении боевиков ИГ* в Ираке погибли четыре человека
При нападении боевиков ИГ* в Ираке погибли четыре человека - РИА Новости, 03.07.2021
При нападении боевиков ИГ* в Ираке погибли четыре человека
Четыре рыбака погибли, пять получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* около плотины Хадиса в... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T01:44
2021-07-03T01:44
исламское государство
найнава (мухафаза)
анбар (мухафаза)
сирия
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре рыбака погибли, пять получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* около плотины Хадиса в провинции Анбар на западе Ирака, сообщили местные власти.Глава округа Хадиса Мабрук аль-Джугейфи заявил иракскому агентству Shafaq, что боевики ИГ* совершили вооруженное нападение на местных рыбаков, находившихся рядом с плотиной. Он сообщил, что жертвами атаки стали четыре рыбака, еще пять были ранены.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В мае иракские ВС провели масштабную антитеррористическую операцию "Львы Джазиры" (регион в междуречье Тигра и Евфрата) на территории граничащих с Сирией провинций Анбар и Найнава, а также соседней провинции Салах-эд-Дин.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210702/lavrov-1739583370.html
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исламское государство, найнава (мухафаза), анбар (мухафаза), сирия, в мире
При нападении боевиков ИГ* в Ираке погибли четыре человека
01:44 03.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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При нападении боевиков ИГ* на западе Ирака погибли четыре человека

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре рыбака погибли, пять получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* около плотины Хадиса в провинции Анбар на западе Ирака, сообщили местные власти.
Глава округа Хадиса Мабрук аль-Джугейфи заявил иракскому агентству Shafaq, что боевики ИГ* совершили вооруженное нападение на местных рыбаков, находившихся рядом с плотиной. Он сообщил, что жертвами атаки стали четыре рыбака, еще пять были ранены.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В мае иракские ВС провели масштабную антитеррористическую операцию "Львы Джазиры" (регион в междуречье Тигра и Евфрата) на территории граничащих с Сирией провинций Анбар и Найнава, а также соседней провинции Салах-эд-Дин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 13:39
"Нас это волнует". Лавров отреагировал на усиление ИГ* в Афганистане
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Исламское государствоНайнава (мухафаза)Анбар (мухафаза)СирияВ мире
 
 
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