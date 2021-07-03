https://ria.ru/20210703/napadenie-1739705450.html

При нападении боевиков ИГ* в Ираке погибли четыре человека

При нападении боевиков ИГ* в Ираке погибли четыре человека - РИА Новости, 03.07.2021

При нападении боевиков ИГ* в Ираке погибли четыре человека

Четыре рыбака погибли, пять получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* около плотины Хадиса в... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T01:44

2021-07-03T01:44

2021-07-03T01:44

исламское государство

найнава (мухафаза)

анбар (мухафаза)

сирия

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре рыбака погибли, пять получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* около плотины Хадиса в провинции Анбар на западе Ирака, сообщили местные власти.Глава округа Хадиса Мабрук аль-Джугейфи заявил иракскому агентству Shafaq, что боевики ИГ* совершили вооруженное нападение на местных рыбаков, находившихся рядом с плотиной. Он сообщил, что жертвами атаки стали четыре рыбака, еще пять были ранены.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В мае иракские ВС провели масштабную антитеррористическую операцию "Львы Джазиры" (регион в междуречье Тигра и Евфрата) на территории граничащих с Сирией провинций Анбар и Найнава, а также соседней провинции Салах-эд-Дин.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210702/lavrov-1739583370.html

найнава (мухафаза)

анбар (мухафаза)

сирия

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исламское государство, найнава (мухафаза), анбар (мухафаза), сирия, в мире