https://ria.ru/20210703/moskva-1739748673.html
Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19
Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2021
Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые 100 столичных предприятий, фирм и ИП, где прививку против коронавируса сделают 60 процентов работников, получат... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T16:48
2021-07-03T16:48
2021-07-03T19:44
распространение коронавируса
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые 100 столичных предприятий, фирм и ИП, где прививку против коронавируса сделают 60 процентов работников, получат гранты.Как уточнил глава города в своем блоге, их размер составит 100 процентов от НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.Помимо этого, московские рестораны и кафе, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период."Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19", — добавил мэр.Всего, по данным правительства города, уже более полутора тысяч московских предприятий отчитались о вакцинации 60 процентов сотрудников первым компонентом.Он уточнил, что пропускную способность прививочных пунктов для граждан других стран увеличат до 20 тысяч человек в сутки. Собянин также выразил надежду, что количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов уже на следующей неделе.По утренним данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявили 7446 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 1756 пациентов, на ИВЛ находятся 734 человека. Скончались 116 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739589556.html
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общество
Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19
16:48 03.07.2021 (обновлено: 19:44 03.07.2021)
В Москве выдадут гранты первым 100 предприятиям, которые вакцинируют 60% работников
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что первые 100 столичных предприятий, фирм и ИП, где прививку против коронавируса сделают 60 процентов работников, получат гранты.
Как уточнил глава города в своем блоге
, их размер составит 100 процентов от НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.
Помимо этого, московские рестораны и кафе, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.
"Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19", — добавил мэр.
Всего, по данным правительства города, уже более полутора тысяч московских предприятий отчитались о вакцинации 60 процентов сотрудников первым компонентом.
"Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 миллиона человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тысяч человек. В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников".
Он уточнил, что пропускную способность прививочных пунктов для граждан других стран увеличат до 20 тысяч человек в сутки.
Собянин также выразил надежду, что количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов уже на следующей неделе.
"Заработала и система оформления QR-кодов. Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей и гостей города. Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку СМС-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки СМС с QR-кодами и после завершения вакцинации", — заключил мэр.
По утренним данным оперштаба, в Москве
за минувшие сутки выявили 7446 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 1756 пациентов, на ИВЛ находятся 734 человека. Скончались 116 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.