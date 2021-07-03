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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210703/moskva-1739748673.html
Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19
Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2021
Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые 100 столичных предприятий, фирм и ИП, где прививку против коронавируса сделают 60 процентов работников, получат... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T16:48
2021-07-03T19:44
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые 100 столичных предприятий, фирм и ИП, где прививку против коронавируса сделают 60 процентов работников, получат гранты.Как уточнил глава города в своем блоге, их размер составит 100 процентов от НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.Помимо этого, московские рестораны и кафе, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период."Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19", — добавил мэр.Всего, по данным правительства города, уже более полутора тысяч московских предприятий отчитались о вакцинации 60 процентов сотрудников первым компонентом.Он уточнил, что пропускную способность прививочных пунктов для граждан других стран увеличат до 20 тысяч человек в сутки. Собянин также выразил надежду, что количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов уже на следующей неделе.По утренним данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявили 7446 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 1756 пациентов, на ИВЛ находятся 734 человека. Скончались 116 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739589556.html
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общество
Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19
16:48 03.07.2021 (обновлено: 19:44 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве выдадут гранты первым 100 предприятиям, которые вакцинируют 60% работников

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые 100 столичных предприятий, фирм и ИП, где прививку против коронавируса сделают 60 процентов работников, получат гранты.
Как уточнил глава города в своем блоге, их размер составит 100 процентов от НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.
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Помимо этого, московские рестораны и кафе, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.
"Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19", — добавил мэр.
Всего, по данным правительства города, уже более полутора тысяч московских предприятий отчитались о вакцинации 60 процентов сотрудников первым компонентом.
"Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 миллиона человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тысяч человек. В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников".
Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
мэр Москвы
Он уточнил, что пропускную способность прививочных пунктов для граждан других стран увеличат до 20 тысяч человек в сутки.
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Собянин также выразил надежду, что количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов уже на следующей неделе.

"Заработала и система оформления QR-кодов. Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей и гостей города. Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку СМС-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки СМС с QR-кодами и после завершения вакцинации", — заключил мэр.

По утренним данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявили 7446 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 1756 пациентов, на ИВЛ находятся 734 человека. Скончались 116 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
Распространение коронавирусаОбщество
 
 
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