https://ria.ru/20210703/moskva-1739748673.html

Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19

Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2021

Собянин рассказал о грантах для фирм, соблюдающих требования по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые 100 столичных предприятий, фирм и ИП, где прививку против коронавируса сделают 60 процентов работников, получат... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T16:48

2021-07-03T16:48

2021-07-03T19:44

распространение коронавируса

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738729997_0:206:2941:1860_1920x0_80_0_0_287866826178ba30bf7b174c1d8d96ec.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые 100 столичных предприятий, фирм и ИП, где прививку против коронавируса сделают 60 процентов работников, получат гранты.Как уточнил глава города в своем блоге, их размер составит 100 процентов от НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей.Помимо этого, московские рестораны и кафе, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период."Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19", — добавил мэр.Всего, по данным правительства города, уже более полутора тысяч московских предприятий отчитались о вакцинации 60 процентов сотрудников первым компонентом.Он уточнил, что пропускную способность прививочных пунктов для граждан других стран увеличат до 20 тысяч человек в сутки. Собянин также выразил надежду, что количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов уже на следующей неделе.По утренним данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявили 7446 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 1756 пациентов, на ИВЛ находятся 734 человека. Скончались 116 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739589556.html

https://ria.ru/20210703/sertifikat-1739728488.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество