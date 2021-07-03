https://ria.ru/20210703/milonov-1739708425.html
Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку - РИА Новости, 03.07.2021
Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой принять предусмотренные законом меры по изолированию "скопинского... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T06:06
2021-07-03T06:06
2021-07-03T06:06
виктор мохов
россия
виталий милонов
владимир колокольцев
москва
скопин
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой принять предусмотренные законом меры по изолированию "скопинского маньяка" Виктора Мохова от общества из-за регулярных нарушений запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора.Ранее Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. До этого сразу после освобождения из колонии ему постановили на протяжении шести лет регулярно отмечаться в ОВД, запретили посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.По словам Милонова, в пятницу в СМИ появилась информация о нарушении "скопинским маньяком" ограничений, устанавливаемых при административном надзоре за освобожденным лицом, в частности запрет на использование телефонной связи."Он продолжает общение с журналистами и СМИ, планирует участие в телевизионных проектах и продолжает переводить свою "славу" в финансовые средства. Для меня очевиден тот факт, что Мохов представляет опасность для общества. Уже давно всем понято, что "раскрутка" в СМИ для Мохова важнее соблюдения закона и уважения к решениям государства и мнению общества, и никакие ограничения, пусть даже установленные судом, он соблюдать не будет", - заключил он.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
https://ria.ru/20210616/manyak-1737205603.html
https://ria.ru/20210410/intervyu-1727698272.html
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виктор мохов, россия, виталий милонов, владимир колокольцев, москва, скопин, общество
Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Депутат Госдумы Виталий Милонов
обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву
с просьбой принять предусмотренные законом меры по изолированию "скопинского маньяка" Виктора Мохова
от общества из-за регулярных нарушений запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора.
Ранее Рязанский областной суд дополнительно запретил Мохову общаться с журналистами и посещать кафе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. До этого сразу после освобождения из колонии ему постановили на протяжении шести лет регулярно отмечаться в ОВД, запретили посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
"Прошу вас принять предусмотренные законом меры, направленные на изоляцию поднадзорного Виктора Мохова от общества в связи с систематическим нарушением им запретов и ограничений, установленных судом в рамках административного надзора", - говорится в депутатском запросе министру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По словам Милонова, в пятницу в СМИ появилась информация о нарушении "скопинским маньяком" ограничений, устанавливаемых при административном надзоре за освобожденным лицом, в частности запрет на использование телефонной связи.
"Он продолжает общение с журналистами и СМИ, планирует участие в телевизионных проектах и продолжает переводить свою "славу" в финансовые средства. Для меня очевиден тот факт, что Мохов представляет опасность для общества. Уже давно всем понято, что "раскрутка" в СМИ для Мохова важнее соблюдения закона и уважения к решениям государства и мнению общества, и никакие ограничения, пусть даже установленные судом, он соблюдать не будет", - заключил он.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина
похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.
Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.