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Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантина в стране
Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантина в стране - РИА Новости, 03.07.2021
Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантина в стране
Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Бруней отменен из-за введенных там карантинных мер, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T18:48
2021-07-03T18:48
россия
мария захарова
вьентьян (город)
бруней
лаос
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Бруней отменен из-за введенных там карантинных мер, сообщается на сайте ведомства."Визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в Государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.При этом визит Лаврова в Индонезию и Лаос "остается в силе", добавила дипломат.В столице Брунея 5 июля должна была пройти встреча Лаврова с султаном Брунея и переговоры со вторым министром иностранных дел. Шестого июля в Джакарте Лавров встретится с президентом Индонезии и проведет переговоры с министром иностранных дел. Седьмого июля российский министр встретится в Вьентьяне с президентом Лаоса, премьером страны, а также проведет переговоры с главой МИД.
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россия
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россия, мария захарова, вьентьян (город), бруней, лаос, в мире
Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантина в стране
18:48 03.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантинных мер в стране

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Бруней отменен из-за введенных там карантинных мер, сообщается на сайте ведомства.
"Визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в Государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
При этом визит Лаврова в Индонезию и Лаос "остается в силе", добавила дипломат.
В столице Брунея 5 июля должна была пройти встреча Лаврова с султаном Брунея и переговоры со вторым министром иностранных дел. Шестого июля в Джакарте Лавров встретится с президентом Индонезии и проведет переговоры с министром иностранных дел. Седьмого июля российский министр встретится в Вьентьяне с президентом Лаоса, премьером страны, а также проведет переговоры с главой МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 16:29
Биография Сергея Лаврова
 
РоссияМария ЗахароваВьентьян (город)БрунейЛаосВ мире
 
 
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