https://ria.ru/20210703/lavrov-1739758186.html

Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантина в стране

Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантина в стране - РИА Новости, 03.07.2021

Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантина в стране

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Бруней отменен из-за введенных там карантинных мер, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T18:48

2021-07-03T18:48

2021-07-03T18:48

россия

мария захарова

вьентьян (город)

бруней

лаос

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738100980_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_9b3c45f42ce91b278da60429dff7f61c.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Бруней отменен из-за введенных там карантинных мер, сообщается на сайте ведомства."Визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в Государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.При этом визит Лаврова в Индонезию и Лаос "остается в силе", добавила дипломат.В столице Брунея 5 июля должна была пройти встреча Лаврова с султаном Брунея и переговоры со вторым министром иностранных дел. Шестого июля в Джакарте Лавров встретится с президентом Индонезии и проведет переговоры с министром иностранных дел. Седьмого июля российский министр встретится в Вьентьяне с президентом Лаоса, премьером страны, а также проведет переговоры с главой МИД.

https://ria.ru/20210619/lavrov-1737706489.html

россия

вьентьян (город)

бруней

лаос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, вьентьян (город), бруней, лаос, в мире