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Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантина в стране
Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантина в стране - РИА Новости, 03.07.2021
Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантина в стране
Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Бруней отменен из-за введенных там карантинных мер, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T18:48
2021-07-03T18:48
2021-07-03T18:48
россия
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вьентьян (город)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Бруней отменен из-за введенных там карантинных мер, сообщается на сайте ведомства."Визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в Государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.При этом визит Лаврова в Индонезию и Лаос "остается в силе", добавила дипломат.В столице Брунея 5 июля должна была пройти встреча Лаврова с султаном Брунея и переговоры со вторым министром иностранных дел. Шестого июля в Джакарте Лавров встретится с президентом Индонезии и проведет переговоры с министром иностранных дел. Седьмого июля российский министр встретится в Вьентьяне с президентом Лаоса, премьером страны, а также проведет переговоры с главой МИД.
https://ria.ru/20210619/lavrov-1737706489.html
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россия, мария захарова, вьентьян (город), бруней, лаос, в мире
Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантина в стране
Визит Лаврова в Бруней отменили из-за карантинных мер в стране