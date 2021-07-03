https://ria.ru/20210703/koronavirus-1739777811.html

В Чечне ограничили заполняемость мечетей и храмов из-за COVID-19

В Чечне ограничили заполняемость мечетей и храмов из-за COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2021

В Чечне ограничили заполняемость мечетей и храмов из-за COVID-19

Оперативный штаб по коронавирусу в Чечне ввел ограничения на посещение мечетей и храмов: заполняемость не должна превышать 50%, обязательным становится ношение... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T23:31

2021-07-03T23:31

2021-07-03T23:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ГРОЗНЫЙ, 3 июл – РИА Новости. Оперативный штаб по коронавирусу в Чечне ввел ограничения на посещение мечетей и храмов: заполняемость не должна превышать 50%, обязательным становится ношение масок для прихожан, сообщила в субботу журналистам руководитель Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева.Ранее минтранс Чечни сообщил о введении с воскресенья масочного режима в общественном транспорте на территории республики."Мы должны развивать коллективный иммунитет, а для этого нужно время. Чтобы выиграть это время, мы вынуждены ввести временные ограничения. В связи с этим региональный штаб принял решение ввести ограничения на территории мечетей и храмов, прихожанам необходимо соблюдать масочный режим, а также заполняемость не должна превышать 50%", - отметила Термулаева.По ее словам, "очень важно, чтобы прихожане также имели при себе документ, подтверждающий проведение вакцинации от коронавируса".Масочный режим Чечня отменила в середине февраля текущего года.По последним данным, в Чечне с начала пандемии зарегистрировано 12 957 случаев COVID-19, в том числе за сутки 55 новых случаев, 12 390 человек выздоровели, 164 человека скончались.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)