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В Чечне ограничили заполняемость мечетей и храмов из-за COVID-19
В Чечне ограничили заполняемость мечетей и храмов из-за COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2021
В Чечне ограничили заполняемость мечетей и храмов из-за COVID-19
Оперативный штаб по коронавирусу в Чечне ввел ограничения на посещение мечетей и храмов: заполняемость не должна превышать 50%, обязательным становится ношение... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T23:31
2021-07-03T23:31
2021-07-03T23:31
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ГРОЗНЫЙ, 3 июл – РИА Новости. Оперативный штаб по коронавирусу в Чечне ввел ограничения на посещение мечетей и храмов: заполняемость не должна превышать 50%, обязательным становится ношение масок для прихожан, сообщила в субботу журналистам руководитель Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева.Ранее минтранс Чечни сообщил о введении с воскресенья масочного режима в общественном транспорте на территории республики."Мы должны развивать коллективный иммунитет, а для этого нужно время. Чтобы выиграть это время, мы вынуждены ввести временные ограничения. В связи с этим региональный штаб принял решение ввести ограничения на территории мечетей и храмов, прихожанам необходимо соблюдать масочный режим, а также заполняемость не должна превышать 50%", - отметила Термулаева.По ее словам, "очень важно, чтобы прихожане также имели при себе документ, подтверждающий проведение вакцинации от коронавируса".Масочный режим Чечня отменила в середине февраля текущего года.По последним данным, в Чечне с начала пандемии зарегистрировано 12 957 случаев COVID-19, в том числе за сутки 55 новых случаев, 12 390 человек выздоровели, 164 человека скончались.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Чечне ограничили заполняемость мечетей и храмов из-за COVID-19
В Чечне ограничили заполняемость мечетей и храмов из-за COVID-19
ГРОЗНЫЙ, 3 июл – РИА Новости.
Оперативный штаб по коронавирусу в Чечне ввел ограничения на посещение мечетей и храмов: заполняемость не должна превышать 50%, обязательным становится ношение масок для прихожан, сообщила в субботу журналистам руководитель Роспотребнадзора
по Чечне Рита Термулаева.
Ранее минтранс Чечни сообщил о введении с воскресенья масочного режима в общественном транспорте на территории республики.
"Мы должны развивать коллективный иммунитет, а для этого нужно время. Чтобы выиграть это время, мы вынуждены ввести временные ограничения. В связи с этим региональный штаб принял решение ввести ограничения на территории мечетей и храмов, прихожанам необходимо соблюдать масочный режим, а также заполняемость не должна превышать 50%", - отметила Термулаева.
По ее словам, "очень важно, чтобы прихожане также имели при себе документ, подтверждающий проведение вакцинации от коронавируса".
Масочный режим Чечня отменила в середине февраля текущего года.
По последним данным, в Чечне с начала пандемии зарегистрировано 12 957 случаев COVID-19, в том числе за сутки 55 новых случаев, 12 390 человек выздоровели, 164 человека скончались.