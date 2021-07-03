Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210703/koronavirus-1739732569.html
Дочь первого президента Индонезии умерла от COVID-19
Дочь первого президента Индонезии умерла от COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2021
Дочь первого президента Индонезии умерла от COVID-19
Рачмавати Сукарнопутри, известный индонезийский политик, одна из дочерей первого президента и "отца-основателя" Индонезии Сукарно, скончалась в военном... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T12:55
2021-07-03T12:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739731906_0:307:1572:1191_1920x0_80_0_0_7da1bd67b5ee76a1bee9bb32de282418.jpg
БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Рачмавати Сукарнопутри, известный индонезийский политик, одна из дочерей первого президента и "отца-основателя" Индонезии Сукарно, скончалась в военном госпитале Джакарты на 71-м году жизни от коронавирусной инфекции, сообщает в субботу интернет-версия газеты Jakarta Globe.Дочь первого президента и младшая сестра еще одного бывшего президента Индонезии, Мегавати Сукарнопутри, Рачмавати Сукарнопутри, одна из лидеров Партии Движения Великая Индонезия (Гериндра), была госпитализирована с симптомами COVID-19 неделю назад и скончалась в субботу утром, сообщает издание."Индонезия потеряла сегодня одну из лучших своих дочерей, мадам Рачмавати Сукарнопутри, дочь нашего первого президента Сукарно. Мы никогда не забудем Вашу неустанную борьбу", - написал в социальных сетях другой лидер партии Гериндра, министр туризма Индонезии Сандиага Уно.Правящая Демократическая партия борьбы, к которой принадлежит президент Индонезии Джоко Видодо, а председателем является старшая сестра умершей, Мегавати Сукарнопутри, выпустила заявление, в котором выражаются соболезнования сыну Рачмавати Сукарнопутри в связи с кончиной матери."Мегавати Сукарнопутри и ее семья чувствуют глубокую печаль и горе в связи с кончиной Рачмавати Сукарнопутри. Рачмавати – младшая сестра (Мегавати), они выросли вместе в Государственном дворце (резиденция президентов Индонезии) и вместе учились танцевать", - также говорится в заявлении, которое подписал генеральный секретарь партии Хасто Критиянто.Рачмавати и Мегавати Сукарнопутри в последние десятилетия играли лидирующие роли в разных политических партиях, часто оказывавшихся на противоположных сторонах индонезийской политической арены. На выборах 2014 и 2019 годов Рачмавати Сукарнопутри поддерживала в качестве кандидата в президенты председателя своей партии Гериндра генерала Прабово, который оба раза выборы проиграл, в то время как Мегавати Сукарнопутри, как председатель Демократической партии борьбы, оба раза номинировала на президентский пост Джоко Видодо, который в обоих случаях победил.После выборов 2019 года противоречия между партиями были разрешены: президент Джоко Видодо назначил Прабово министром обороны в своем правительстве, а также пригласил на должность министра туризма Сандиага Уно, еще одного видного деятеля партии Гериндра, которая является второй после Демократической партии борьбы по количеству депутатских мест в парламенте Индонезии.
https://ria.ru/20210311/zhertvy-1600598464.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739731906_0:159:1572:1338_1920x0_80_0_0_82985869dea11f895101e72f10d30aa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, индонезия, в мире
Дочь первого президента Индонезии умерла от COVID-19
12:55 03.07.2021
 
© AFP 2021Дочь первого президента Индонезии Рачмавати Сукарнопутри
Дочь первого президента Индонезии Рачмавати Сукарнопутри - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© AFP 2021

Одна из дочерей "отца-основателя" Индонезии Сукарно умерла от коронавирусной инфекции

Читать ria.ru в
БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Рачмавати Сукарнопутри, известный индонезийский политик, одна из дочерей первого президента и "отца-основателя" Индонезии Сукарно, скончалась в военном госпитале Джакарты на 71-м году жизни от коронавирусной инфекции, сообщает в субботу интернет-версия газеты Jakarta Globe.
Дочь первого президента и младшая сестра еще одного бывшего президента Индонезии, Мегавати Сукарнопутри, Рачмавати Сукарнопутри, одна из лидеров Партии Движения Великая Индонезия (Гериндра), была госпитализирована с симптомами COVID-19 неделю назад и скончалась в субботу утром, сообщает издание.
"Индонезия потеряла сегодня одну из лучших своих дочерей, мадам Рачмавати Сукарнопутри, дочь нашего первого президента Сукарно. Мы никогда не забудем Вашу неустанную борьбу", - написал в социальных сетях другой лидер партии Гериндра, министр туризма Индонезии Сандиага Уно.
Правящая Демократическая партия борьбы, к которой принадлежит президент Индонезии Джоко Видодо, а председателем является старшая сестра умершей, Мегавати Сукарнопутри, выпустила заявление, в котором выражаются соболезнования сыну Рачмавати Сукарнопутри в связи с кончиной матери.
"Мегавати Сукарнопутри и ее семья чувствуют глубокую печаль и горе в связи с кончиной Рачмавати Сукарнопутри. Рачмавати – младшая сестра (Мегавати), они выросли вместе в Государственном дворце (резиденция президентов Индонезии) и вместе учились танцевать", - также говорится в заявлении, которое подписал генеральный секретарь партии Хасто Критиянто.
Рачмавати и Мегавати Сукарнопутри в последние десятилетия играли лидирующие роли в разных политических партиях, часто оказывавшихся на противоположных сторонах индонезийской политической арены. На выборах 2014 и 2019 годов Рачмавати Сукарнопутри поддерживала в качестве кандидата в президенты председателя своей партии Гериндра генерала Прабово, который оба раза выборы проиграл, в то время как Мегавати Сукарнопутри, как председатель Демократической партии борьбы, оба раза номинировала на президентский пост Джоко Видодо, который в обоих случаях победил.
После выборов 2019 года противоречия между партиями были разрешены: президент Джоко Видодо назначил Прабово министром обороны в своем правительстве, а также пригласил на должность министра туризма Сандиага Уно, еще одного видного деятеля партии Гериндра, которая является второй после Демократической партии борьбы по количеству депутатских мест в парламенте Индонезии.
Медицинские работники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 00:23
Известные люди, ставшие жертвами коронавирусной инфекции
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндонезияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:15В Молдавии допустили запрет на гастроли россиян, выступавших в Крыму
16:11Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
16:10Мясников предупредил о неожиданных последствиях укуса клеща
16:05Эксперт назвал основную угрозу национальной безопасности России
15:52Додон обвинил Санду в антироссийской политике
15:38В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП
15:38Эксперт счел стратегию нацбезопасности сигналом о готовности к конфликту
15:36В петербургской школе выпускникам выдали аттестаты с ошибочными QR-кодами
15:32Компания из Москвы участвует в конкурсе на строительство метро в Израиле
15:28"Это явный намек". Слова Путина об Украине сочли предупреждением Киеву
15:12Диетолог рассказала, какую малину лучше не покупать
15:10Стратегия: "вестернизация" грозит России утратой культурного суверенитета
15:03Беглов рассказал о самочувствии после ревакцинации
15:01Стратегия: иностранные армии тренируют атаки на российскую инфраструктуру
14:51Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке
14:38Стратегия: создание вакцин укрепляет экономическую безопасность России
14:36Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму
14:33Сенатор рассказал о ситуации в киберсфере между Россией и США
14:16РПЦ передала Антиохийской церкви партию вакцины "Спутник V"
14:14Известный православный монастырь открылся в Турции после реставрации
Лента новостейМолния