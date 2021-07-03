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Дочь первого президента Индонезии умерла от COVID-19

Дочь первого президента Индонезии умерла от COVID-19 - РИА Новости, 03.07.2021

Дочь первого президента Индонезии умерла от COVID-19

Рачмавати Сукарнопутри, известный индонезийский политик, одна из дочерей первого президента и "отца-основателя" Индонезии Сукарно, скончалась в военном... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T12:55

2021-07-03T12:55

2021-07-03T12:55

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БАНГКОК, 3 июл – РИА Новости. Рачмавати Сукарнопутри, известный индонезийский политик, одна из дочерей первого президента и "отца-основателя" Индонезии Сукарно, скончалась в военном госпитале Джакарты на 71-м году жизни от коронавирусной инфекции, сообщает в субботу интернет-версия газеты Jakarta Globe.Дочь первого президента и младшая сестра еще одного бывшего президента Индонезии, Мегавати Сукарнопутри, Рачмавати Сукарнопутри, одна из лидеров Партии Движения Великая Индонезия (Гериндра), была госпитализирована с симптомами COVID-19 неделю назад и скончалась в субботу утром, сообщает издание."Индонезия потеряла сегодня одну из лучших своих дочерей, мадам Рачмавати Сукарнопутри, дочь нашего первого президента Сукарно. Мы никогда не забудем Вашу неустанную борьбу", - написал в социальных сетях другой лидер партии Гериндра, министр туризма Индонезии Сандиага Уно.Правящая Демократическая партия борьбы, к которой принадлежит президент Индонезии Джоко Видодо, а председателем является старшая сестра умершей, Мегавати Сукарнопутри, выпустила заявление, в котором выражаются соболезнования сыну Рачмавати Сукарнопутри в связи с кончиной матери."Мегавати Сукарнопутри и ее семья чувствуют глубокую печаль и горе в связи с кончиной Рачмавати Сукарнопутри. Рачмавати – младшая сестра (Мегавати), они выросли вместе в Государственном дворце (резиденция президентов Индонезии) и вместе учились танцевать", - также говорится в заявлении, которое подписал генеральный секретарь партии Хасто Критиянто.Рачмавати и Мегавати Сукарнопутри в последние десятилетия играли лидирующие роли в разных политических партиях, часто оказывавшихся на противоположных сторонах индонезийской политической арены. На выборах 2014 и 2019 годов Рачмавати Сукарнопутри поддерживала в качестве кандидата в президенты председателя своей партии Гериндра генерала Прабово, который оба раза выборы проиграл, в то время как Мегавати Сукарнопутри, как председатель Демократической партии борьбы, оба раза номинировала на президентский пост Джоко Видодо, который в обоих случаях победил.После выборов 2019 года противоречия между партиями были разрешены: президент Джоко Видодо назначил Прабово министром обороны в своем правительстве, а также пригласил на должность министра туризма Сандиага Уно, еще одного видного деятеля партии Гериндра, которая является второй после Демократической партии борьбы по количеству депутатских мест в парламенте Индонезии.

https://ria.ru/20210311/zhertvy-1600598464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, индонезия, в мире