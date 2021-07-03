https://ria.ru/20210703/koronavirus-1739720774.html

Аксенов заявил о росте числа заразившихся коронавирусом в Крыму

Аксенов заявил о росте числа заразившихся коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 03.07.2021

Аксенов заявил о росте числа заразившихся коронавирусом в Крыму

В Крыму продолжается рост числа заражений коронавирусом, только за последние сутки выявлено 316 новых случаев, что на восемь больше в сравнении с предыдущим... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T10:27

2021-07-03T10:27

2021-07-03T10:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. В Крыму продолжается рост числа заражений коронавирусом, только за последние сутки выявлено 316 новых случаев, что на восемь больше в сравнении с предыдущим днем, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее он заявил, что динамика по росту числа заболевших коронавирусом на полуострове негативная. При этом, по его словам, пока в регионе не будут вводить жестких мер по борьбе с коронавирусом, но если ситуация выйдет из-под контроля, то всё может быть."За 2 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, из общего количества заболевших 234 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, восемь - завозные из-за рубежа.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано более 49 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели почти 44 тысячи человек.

https://ria.ru/20210702/delta-1739622815.html

https://ria.ru/20210702/stadiya-1739679604.html

республика крым

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коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым, общество