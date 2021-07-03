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Антонов рассказал о диалоге с США по кибератакам
Антонов рассказал о диалоге с США по кибератакам - РИА Новости, 03.07.2021
Антонов рассказал о диалоге с США по кибератакам
Посол России в США Анатолий Антонов донес до американского руководства факт кибератак на объекты РФ, совершаемых с территории США, даже в ходе прямой линии... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T22:31
2021-07-03T22:31
россия
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
сша
технологии
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов донес до американского руководства факт кибератак на объекты РФ, совершаемых с территории США, даже в ходе прямой линии российского президента Владимира Путина."Я сказал американским коллегам, что у нас прямая линия проходила президента, во время нее были атаки на российские серверы, а также Владимир Владимирович привел примеры, как с американской территории нападают на объекты инфраструктуры", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Он также отметил, что на пресс-конференциях американского президента Джо Байдена и в целом "не слышно обвинений, что российское правительство стоит за хакерскими атаками"."Я не слышу обвинений, что российское правительство стоит за хакерскими атаками. Они говорят: слушайте, друзья, у вас есть там россияне, которые пытаются залезть в наши кошельки, которые атакуют объекты критической инфраструктуры, вы должны там навести порядок", - пояснил Антонов.Он также добавил, что по этому поводу уже ведется работа. "И хочу вам сказать, по этому поводу идет закрытый конфиденциальный разговор между соответствующими ведомствами", - заверил посол России в США.
https://ria.ru/20210628/kiberataki-1738857414.html
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россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, сша, технологии, в мире
Антонов рассказал о диалоге с США по кибератакам
22:31 03.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Посол России Антонов рассказал о диалоге с США по кибератакам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов донес до американского руководства факт кибератак на объекты РФ, совершаемых с территории США, даже в ходе прямой линии российского президента Владимира Путина.
"Я сказал американским коллегам, что у нас прямая линия проходила президента, во время нее были атаки на российские серверы, а также Владимир Владимирович привел примеры, как с американской территории нападают на объекты инфраструктуры", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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Он также отметил, что на пресс-конференциях американского президента Джо Байдена и в целом "не слышно обвинений, что российское правительство стоит за хакерскими атаками".
"Я не слышу обвинений, что российское правительство стоит за хакерскими атаками. Они говорят: слушайте, друзья, у вас есть там россияне, которые пытаются залезть в наши кошельки, которые атакуют объекты критической инфраструктуры, вы должны там навести порядок", - пояснил Антонов.
Он также добавил, что по этому поводу уже ведется работа. "И хочу вам сказать, по этому поводу идет закрытый конфиденциальный разговор между соответствующими ведомствами", - заверил посол России в США.
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РоссияАнатолий АнтоновДжо БайденВладимир ПутинСШАТехнологииВ мире
 
 
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