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В Ингушетии бизнесмена заподозрили в хищении 14 миллионов рублей

В Ингушетии бизнесмена заподозрили в хищении 14 миллионов рублей - РИА Новости, 03.07.2021

В Ингушетии бизнесмена заподозрили в хищении 14 миллионов рублей

Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой фирмы, которого подозревают в хищении больше 14 миллионов рублей во время... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T11:07

2021-07-03T11:07

2021-07-03T11:07

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скфо

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республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой фирмы, которого подозревают в хищении больше 14 миллионов рублей во время строительства детского сада в Ингушетии, сообщает пресс-служба ГУМВД России по СКФО.По данным ведомства, между гендиректором фирмы и министерством строительства и ЖКХ Ингушетии был заключен государственный контракт на строительство детского сада в сельском поселении Троицкое. Сумма контракта составила более 177 миллионов рублей."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что предпринимателем были завышены стоимость установленного оборудования очистных сооружений, а также объемы и стоимость выполненных на объекте строительных работ, в результате чего похищено более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210629/krym-1739020155.html

россия

скфо

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россия, скфо, гумвд, республика ингушетия, происшествия