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В Ингушетии бизнесмена заподозрили в хищении 14 миллионов рублей
В Ингушетии бизнесмена заподозрили в хищении 14 миллионов рублей - РИА Новости, 03.07.2021
В Ингушетии бизнесмена заподозрили в хищении 14 миллионов рублей
Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой фирмы, которого подозревают в хищении больше 14 миллионов рублей во время... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T11:07
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россия
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республика ингушетия
происшествия
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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой фирмы, которого подозревают в хищении больше 14 миллионов рублей во время строительства детского сада в Ингушетии, сообщает пресс-служба ГУМВД России по СКФО.По данным ведомства, между гендиректором фирмы и министерством строительства и ЖКХ Ингушетии был заключен государственный контракт на строительство детского сада в сельском поселении Троицкое. Сумма контракта составила более 177 миллионов рублей."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что предпринимателем были завышены стоимость установленного оборудования очистных сооружений, а также объемы и стоимость выполненных на объекте строительных работ, в результате чего похищено более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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россия, скфо, гумвд, республика ингушетия, происшествия
В Ингушетии бизнесмена заподозрили в хищении 14 миллионов рублей
11:07 03.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Ингушетии бизнесмена заподозрили в хищении 14 миллионов рублей при строительстве детсада

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой фирмы, которого подозревают в хищении больше 14 миллионов рублей во время строительства детского сада в Ингушетии, сообщает пресс-служба ГУМВД России по СКФО.
По данным ведомства, между гендиректором фирмы и министерством строительства и ЖКХ Ингушетии был заключен государственный контракт на строительство детского сада в сельском поселении Троицкое. Сумма контракта составила более 177 миллионов рублей.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что предпринимателем были завышены стоимость установленного оборудования очистных сооружений, а также объемы и стоимость выполненных на объекте строительных работ, в результате чего похищено более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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