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В Госдуме заявили, что хакерские атаки не имеют государственной окраски
В Госдуме заявили, что хакерские атаки не имеют государственной окраски - РИА Новости, 03.07.2021
В Госдуме заявили, что хакерские атаки не имеют государственной окраски
Хакерские атаки, как и другие преступления, не имеют государственной окраски, действия отдельных лиц некорректно связывать с целой страной, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T14:08
2021-07-03T14:08
2021-07-03T14:08
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Хакерские атаки, как и другие преступления, не имеют государственной окраски, действия отдельных лиц некорректно связывать с целой страной, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.Ранее издание Wired со ссылкой на данные компании Huntress, следящей за кибербезопасностью, сообщило, что по меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершенной группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.Депутат добавил, что такое внимание к России в вопросах международной киберпреступности обусловлено провокационным характером отношений со стороны зарубежных стран и тем, что РФ набирает политический вес на мировой арене и не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела."Мы часто говорим, что у нас идет информационная война, у нас была холодная война, я бы вообще всю эту историю назвал войной провокационной. Провокации сыплются более десяти лет на нас, и это будет продолжаться и дальше. Связано это только с одним - мы набираем силу, мы независимые, мы не позволяем вмешиваться в наши внутренние дела", - заключил политик.Ранее глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал РИА Новости, что самые профессиональные кибербанды говорят по-русски, "потому что лучшие программисты в мире тоже говорят по-русски", а "самые злобные киберпреступники окончили те же университеты, что и самые профессиональные программисты, которые работают на светлой стороне". По его мнению, "для эффективной борьбы с киберпреступниками необходимо взаимодействие стран, требуется кооперация на международном уровне, которая сейчас работает очень плохо".
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россия, хакеры, андрей луговой, госдума рф, технологии
В Госдуме заявили, что хакерские атаки не имеют государственной окраски
Луговой заявил, что у кибератак нет государственной окраски, нельзя связывать их со страной
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Хакерские атаки, как и другие преступления, не имеют государственной окраски, действия отдельных лиц некорректно связывать с целой страной, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
.
Ранее издание Wired со ссылкой на данные компании Huntress, следящей за кибербезопасностью, сообщило, что по меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершенной группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.
"Когда говорят, что ряд хакеров находится на территории РФ, это не значит, что они могут быть поддерживаемы Россией, так же как и ряд хакеров с любой другой стороны. Хочу обратить внимание, что преступления не имеют ни государственной окраски, ни национальности, поэтому действия отдельных лиц, которые, к примеру, могли что-либо совершать, точно не корректно обращать в сторону целого государства", - заявил Луговой.
Депутат добавил, что такое внимание к России в вопросах международной киберпреступности обусловлено провокационным характером отношений со стороны зарубежных стран и тем, что РФ набирает политический вес на мировой арене и не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела.
"Мы часто говорим, что у нас идет информационная война, у нас была холодная война, я бы вообще всю эту историю назвал войной провокационной. Провокации сыплются более десяти лет на нас, и это будет продолжаться и дальше. Связано это только с одним - мы набираем силу, мы независимые, мы не позволяем вмешиваться в наши внутренние дела", - заключил политик.
Ранее глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский
рассказал РИА Новости, что самые профессиональные кибербанды говорят по-русски, "потому что лучшие программисты в мире тоже говорят по-русски", а "самые злобные киберпреступники окончили те же университеты, что и самые профессиональные программисты, которые работают на светлой стороне". По его мнению, "для эффективной борьбы с киберпреступниками необходимо взаимодействие стран, требуется кооперация на международном уровне, которая сейчас работает очень плохо".