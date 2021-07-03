https://ria.ru/20210703/khakery-1739738028.html

В Госдуме заявили, что хакерские атаки не имеют государственной окраски

В Госдуме заявили, что хакерские атаки не имеют государственной окраски - РИА Новости, 03.07.2021

В Госдуме заявили, что хакерские атаки не имеют государственной окраски

Хакерские атаки, как и другие преступления, не имеют государственной окраски, действия отдельных лиц некорректно связывать с целой страной, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T14:08

2021-07-03T14:08

2021-07-03T14:08

россия

хакеры

андрей луговой

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Хакерские атаки, как и другие преступления, не имеют государственной окраски, действия отдельных лиц некорректно связывать с целой страной, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.Ранее издание Wired со ссылкой на данные компании Huntress, следящей за кибербезопасностью, сообщило, что по меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершенной группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России.Депутат добавил, что такое внимание к России в вопросах международной киберпреступности обусловлено провокационным характером отношений со стороны зарубежных стран и тем, что РФ набирает политический вес на мировой арене и не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела."Мы часто говорим, что у нас идет информационная война, у нас была холодная война, я бы вообще всю эту историю назвал войной провокационной. Провокации сыплются более десяти лет на нас, и это будет продолжаться и дальше. Связано это только с одним - мы набираем силу, мы независимые, мы не позволяем вмешиваться в наши внутренние дела", - заключил политик.Ранее глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал РИА Новости, что самые профессиональные кибербанды говорят по-русски, "потому что лучшие программисты в мире тоже говорят по-русски", а "самые злобные киберпреступники окончили те же университеты, что и самые профессиональные программисты, которые работают на светлой стороне". По его мнению, "для эффективной борьбы с киберпреступниками необходимо взаимодействие стран, требуется кооперация на международном уровне, которая сейчас работает очень плохо".

https://ria.ru/20210702/kasperskiy-1739499220.html

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россия, хакеры, андрей луговой, госдума рф, технологии