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Посольство запросило данные по избиению россиянина в тюрьме в США
Посольство запросило данные по избиению россиянина в тюрьме в США - РИА Новости, 03.07.2021
Посольство запросило данные по избиению россиянина в тюрьме в США
Посольство РФ в Вашингтоне направило обращение в госдепартамент США по поводу инцидента с избиением россиянина в одной из тюрем, ему выбили зубы и порвали щеку, РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T23:01
2021-07-03T23:01
россия
анатолий антонов
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне направило обращение в госдепартамент США по поводу инцидента с избиением россиянина в одной из тюрем, ему выбили зубы и порвали щеку, заявил в субботу глава российской дипмиссии Анатолий Антонов."К нам поступают разные данные о том, как обращаются с нашими россиянами. Недавно одного избили, порвали щеку, ему выбили зубы",- сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Посол подчеркнул, что российская сторона направила соответствующий запрос в госдепартамент по этому инциденту."Это полное безобразие: где же соблюдение элементарных норм...просто, я скажу, человечности?! Мы потребовали от госдепартамента навести порядок в этих тюрьмах, чтобы россияне, если уж они туда попали, чтобы к ним было человеческое отношение. Этого мы не ощущаем",- заявил он.
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россия, анатолий антонов, вашингтон (город), сша, в мире
Посольство запросило данные по избиению россиянина в тюрьме в США
23:01 03.07.2021
 
© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© AP Photo / Matt Rourke, File

Посольство запросило данные по избиению россиянина в тюрьме в США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне направило обращение в госдепартамент США по поводу инцидента с избиением россиянина в одной из тюрем, ему выбили зубы и порвали щеку, заявил в субботу глава российской дипмиссии Анатолий Антонов.
"К нам поступают разные данные о том, как обращаются с нашими россиянами. Недавно одного избили, порвали щеку, ему выбили зубы",- сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
Посол подчеркнул, что российская сторона направила соответствующий запрос в госдепартамент по этому инциденту.
"Это полное безобразие: где же соблюдение элементарных норм...просто, я скажу, человечности?! Мы потребовали от госдепартамента навести порядок в этих тюрьмах, чтобы россияне, если уж они туда попали, чтобы к ним было человеческое отношение. Этого мы не ощущаем",- заявил он.
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