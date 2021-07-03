https://ria.ru/20210703/izbienie-1739775823.html

Посольство запросило данные по избиению россиянина в тюрьме в США

Посольство запросило данные по избиению россиянина в тюрьме в США - РИА Новости, 03.07.2021

Посольство запросило данные по избиению россиянина в тюрьме в США

Посольство РФ в Вашингтоне направило обращение в госдепартамент США по поводу инцидента с избиением россиянина в одной из тюрем, ему выбили зубы и порвали щеку, РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T23:01

2021-07-03T23:01

2021-07-03T23:01

россия

анатолий антонов

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне направило обращение в госдепартамент США по поводу инцидента с избиением россиянина в одной из тюрем, ему выбили зубы и порвали щеку, заявил в субботу глава российской дипмиссии Анатолий Антонов."К нам поступают разные данные о том, как обращаются с нашими россиянами. Недавно одного избили, порвали щеку, ему выбили зубы",- сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Посол подчеркнул, что российская сторона направила соответствующий запрос в госдепартамент по этому инциденту."Это полное безобразие: где же соблюдение элементарных норм...просто, я скажу, человечности?! Мы потребовали от госдепартамента навести порядок в этих тюрьмах, чтобы россияне, если уж они туда попали, чтобы к ним было человеческое отношение. Этого мы не ощущаем",- заявил он.

https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html

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вашингтон (город)

сша

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россия, анатолий антонов, вашингтон (город), сша, в мире