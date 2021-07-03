https://ria.ru/20210703/gibel-1739708731.html

"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией

"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией - РИА Новости, 03.07.2021

"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией

Читатели китайского портала "Гуаньча" предостерегли страны Запада от эскалации ситуации в Черном море. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T06:24

2021-07-03T06:24

2021-07-03T12:36

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

черное море

нато

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" предостерегли страны Запада от эскалации ситуации в Черном море.Издание опубликовало материал, в котором подчеркивался рост напряженности в регионе после инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма из-за увеличения в Черном море количества военных кораблей стран НАТО во время учений See Breeze.Читатели портала горячо отреагировали на события в Черном море."Считайте лучше в минутах!" — ответил ему другой юзер."Даже минуты не продержатся против одного российского корабля", — привел свои расчеты следующий пользователь."Это у самых дверей России, поэтому корабли не нужны, достаточно ракеты береговой охраны", — высказался еще один читатель."Свора собак лаяла на медведя, тот оскалил зубы, и собаки, поджав хвост, убежали под крыло покровителя", — написал следующий юзер."Удобный случай выпадает редко, момент проходящий, воспользуйтесь шансом, чтобы потопить половину флота НАТО", — посоветовал еще один житель КНР."Скорее топите их, пока они в Черном море!" — добавил следующий пользователь.В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. Планируется, что до десятого июля в них задействуют пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210703/ucheniya-1739707894.html

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https://ria.ru/20210702/vliyanie-1739636488.html

https://ria.ru/20210702/provokatsii-1739474536.html

россия

черное море

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, нато, сша, украина, в мире