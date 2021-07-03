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"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией - РИА Новости, 03.07.2021
"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
Читатели китайского портала "Гуаньча" предостерегли страны Запада от эскалации ситуации в Черном море. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T06:24
2021-07-03T12:36
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
черное море
нато
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" предостерегли страны Запада от эскалации ситуации в Черном море.Издание опубликовало материал, в котором подчеркивался рост напряженности в регионе после инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма из-за увеличения в Черном море количества военных кораблей стран НАТО во время учений See Breeze.Читатели портала горячо отреагировали на события в Черном море."Считайте лучше в минутах!" — ответил ему другой юзер."Даже минуты не продержатся против одного российского корабля", — привел свои расчеты следующий пользователь."Это у самых дверей России, поэтому корабли не нужны, достаточно ракеты береговой охраны", — высказался еще один читатель."Свора собак лаяла на медведя, тот оскалил зубы, и собаки, поджав хвост, убежали под крыло покровителя", — написал следующий юзер."Удобный случай выпадает редко, момент проходящий, воспользуйтесь шансом, чтобы потопить половину флота НАТО", — посоветовал еще один житель КНР."Скорее топите их, пока они в Черном море!" — добавил следующий пользователь.В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. Планируется, что до десятого июля в них задействуют пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, нато, сша, украина, в мире

"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией

06:24 03.07.2021 (обновлено: 12:36 03.07.2021)
 
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" предостерегли страны Запада от эскалации ситуации в Черном море.
Издание опубликовало материал, в котором подчеркивался рост напряженности в регионе после инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма из-за увеличения в Черном море количества военных кораблей стран НАТО во время учений See Breeze.
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"Я хочу знать, смогут ли продержаться эти три корабля хотя бы полчаса в реальном бою?" — задался вопросом один из пользователей.

"Считайте лучше в минутах!" — ответил ему другой юзер.
"Все корабли НАТО, что подойдут к дверям России, ждет гибель", — добавил еще один комментатор.
"Даже минуты не продержатся против одного российского корабля", — привел свои расчеты следующий пользователь.
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"Это у самых дверей России, поэтому корабли не нужны, достаточно ракеты береговой охраны", — высказался еще один читатель.
"НАТО действительно играет с огнем! Что ж, НАТО — это всего лишь игрушка США. Продолжайте играть, и вас уничтожат!" — предостерег Запад другой пользователь.
"Свора собак лаяла на медведя, тот оскалил зубы, и собаки, поджав хвост, убежали под крыло покровителя", — написал следующий юзер.
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"Что Путин сделал со Спящим Джо во время встречи за закрытыми дверями в Женеве? Это заставило НАТО приложить такие отчаянные усилия, чтобы хоть как-то задеть Россию!" — вспомнил о недавней встрече двух лидеров другой комментатор.
"Скорее топите их, пока они в Черном море!" — добавил следующий пользователь.
В понедельник в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. Планируется, что до десятого июля в них задействуют пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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