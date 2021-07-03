"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:24 03.07.2021 (обновлено: 12:36 03.07.2021)
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" предостерегли страны Запада от эскалации ситуации в Черном море.
Издание опубликовало материал, в котором подчеркивался рост напряженности в регионе после инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма из-за увеличения в Черном море количества военных кораблей стран НАТО во время учений See Breeze.
Читатели портала горячо отреагировали на события в Черном море.
"Я хочу знать, смогут ли продержаться эти три корабля хотя бы полчаса в реальном бою?" — задался вопросом один из пользователей.
"Считайте лучше в минутах!" — ответил ему другой юзер.
"Все корабли НАТО, что подойдут к дверям России, ждет гибель", — добавил еще один комментатор.
"Даже минуты не продержатся против одного российского корабля", — привел свои расчеты следующий пользователь.
"Это у самых дверей России, поэтому корабли не нужны, достаточно ракеты береговой охраны", — высказался еще один читатель.
"НАТО действительно играет с огнем! Что ж, НАТО — это всего лишь игрушка США. Продолжайте играть, и вас уничтожат!" — предостерег Запад другой пользователь.
"Свора собак лаяла на медведя, тот оскалил зубы, и собаки, поджав хвост, убежали под крыло покровителя", — написал следующий юзер.
"Что Путин сделал со Спящим Джо во время встречи за закрытыми дверями в Женеве? Это заставило НАТО приложить такие отчаянные усилия, чтобы хоть как-то задеть Россию!" — вспомнил о недавней встрече двух лидеров другой комментатор.
"Скорее топите их, пока они в Черном море!" — добавил следующий пользователь.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>