https://ria.ru/20210703/epivakkorona-1739440399.html

"ЭпиВакКорона". Чем вакцина от COVID-19 Центра "Вектор" лучше остальных

ЭпиВакКорона — эффективность вакцины, инструкция и противопоказания, отзывы привитых

"ЭпиВакКорона". Чем вакцина от COVID-19 Центра "Вектор" лучше остальных

Вакцина "ЭпиВакКорона" против коронавирусной инфекции разработана в новосибирском наукограде Кольцово, в гражданском обороте — с декабря прошлого года. Препарат РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T08:00

2021-07-03T08:00

2021-07-03T08:02

наука

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" против коронавирусной инфекции разработана в новосибирском наукограде Кольцово, в гражданском обороте — с декабря прошлого года. Препарат не содержит вируса, его частей и генетического аппарата, практически не дает побочных эффектов. Это очень безопасная вакцина. По состоянию на июнь произведено более трех миллионов доз.Состав вакцины "ЭпиВакКорона""ЭпиВакКорона" содержит пептидные антигены — короткие куски белков коронавируса SARS-CoV-2, которые способствуют выработке антител в организме. Три пептида имитируют эпитопы шиповидного белка коронавируса (S-белка), то есть участки, сильнее всего активирующие иммунный ответ.Эти пептиды синтезированы искусственно и объединены в единую молекулу с белком-носителем, который наработан биотехнологическим способом. Белок-носитель представляет собой оболочечный белок SARS-CoV-2 (N-белок).Для усиления иммунного ответа в композицию добавлен адъювант — гидроксид алюминия. Есть также несколько вспомогательных веществ.Принцип действия и отличия от других вакцинРазработка Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора относится к классу пептидных вакцин. По сути, это коктейль из коротких белковых последовательностей — пептидов.В отличие от "Спутника V" и "КовиВак", в препарате нет вируса, ДНК, РНК. Все пептиды синтетические. Они имитируют маленькие участки белков реального коронавируса, вызывающие выработку защитных антител.Из-за того, что организму предъявляют не весь вирус, иммунный ответ на "ЭпиВакКорону" слабее. В крови вырабатываются только специфические вируснейтрализующие антитела.В "Векторе" поясняют, что их разработка эффективна против различных штаммов коронавируса, поскольку содержит консервативные, то есть редко изменяющиеся, эпитопы.Инструкция по применениюПодготовка к вакцинацииВ инструкции по применению к "ЭпиВакКороне" не оговаривается необходимость как-то специально готовиться к вакцинации. Ранее один из разработчиков, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа "Вектора" Александр Рыжиков рекомендовал делать прививку в относительно здоровом состоянии, чтобы "дать организму возможность сосредоточиться на антигенах вакцины".В Минздраве заявили, что тест на наличие антител к SARS-CoV-2 перед вакцинацией не обязателен, также как и ПЦР-теста на наличие РНК коронавируса.Как делается прививка "ЭпиВакКороной"Перед прививкой пациента осматривает врач, чтобы исключить заболевания в острой стадии, измеряет температуру.Ампулу с препаратом выдерживают несколько минут при комнатной температуре, поскольку она хранится замороженной. Встряхивают, набирают в одноразовый шприц дозу 0,5 миллилитра. Укол делают в дельтовидную мышцу плеча либо латеральную широкую мышцу бедра. После введения необходимо в течение получаса находится под наблюдением медицинских работников.С недавних пор "ЭпиВакКорона" доступна в шприц-дозах, что значительно облегчает процесс иммунизации.Уже после первой дозы пациент получает бумажный сертификат, где указаны тип введенной вакцины и дата второй прививки. Информация о процедуре появляется в личном кабинете на сайте "Госуслуги".Что нельзя делать после прививкиВ последующие дни после вакцинации необходимо избегать переохлаждения, перегрева.Минздрав при проведении вакцинации против COVID-19 не рекомендует мочить место укола в течение трех дней, посещать баню, сауну, принимать алкоголь, испытывать тяжелые физические нагрузки.Интервал между прививкамиВакцинация проходит в два этапа, интервал между первой и второй прививками составляет не менее 14-21 дня. "ЭпиВакКорона" — однокомпонентная вакцина, то есть состав и объем обеих доз одинаков.Когда появятся антитела к коронавирусуСогласно результатам I-II фазы клинических исследований, опубликованным в журнале "Инфекция и иммунитет", наибольшая концентрация антител к пептидным антигенам вакцины "ЭпиВакКорона" наблюдалась на 42 день после введения первой дозы.Иммунологическая эффективность вакцины близка к ста процентам. По сообщению Александра Рыжикова, антительный ответ формируется у 90 процентов людей. В силу особенностей организма антитела могут образоваться не у всех.Из-за особенностей действия вакцины антительный ответ не выявляется большинством коммерческих тест-систем, они не достаточно чувствительны. "Вектор" разработал собственную ИФА тест-систему "SARS-CoV-2-IgG-Вектор"для определения иммунного ответа у привитых "ЭпиВакКороной". Побочные эффекты от вакцины "ЭпиВакКорона"Во время I-II фазы клинических испытаний "ЭпиВакКороны" волонтеры отмечали небольшую боль в месте укола, которая держалась максимум день-два. Никаких аллергических реакций на вакцину не зафиксировано.Также не было связанных с вакциной гриппоподобных симптомов, включающих головную боль, миалгию, лихорадку, астению. Разработчики оценивают препарат как "низко реактогенный, безопасный и хорошо переносимый". В то же время в описании к "ЭпиВакКороне" говорится, что возможно кратковременное повышение температуры тела не более 38,5 градуса.Продолжительность действияУченые смогли предварительно оценить продолжительность иммунитета у приматов, которым ввели "ЭпиВакКорону" весной прошлого года. У животных до сих пор обнаруживаются антитела. В тоже время для усиления защитного эффекта им потребовалось ввести третью дозу вакцины.Ученые продолжают наблюдать за привитыми добровольцами. Согласно текущим данным, антитела присутствуют в крови и спустя девять месяцев. Ожидается, что они сохраняют защитные функции год. Точная длительность иммунитета, которую дает "ЭпиВакКорона", будет известна после завершения III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах.Противопоказания для вакцинацииВ целом для всех вакцин существуют общие противопоказания — острые инфекции, обострение хронических болезней, жизнеугрожающие и неотложные состояния. Прививку проводят через месяц после выздоровления, а в случае нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваний ЖКТ — после снижения температуры.Согласно рекомендациям оперштаба Москвы, вакцинацию не проводят перенесшим COVID-19 менее полугода назад.Наличие антител к SARS-CoV-2 не входит в число противопоказаний.В инструкции к "ЭпиВакКороне" перечислены особые противопоказания, такие как гиперчувствительность к гидроксиду алюминия и другим компонентам препарата, тяжелые аллергии, реакции на предыдущие введения вакцины, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования.Есть также ряд состояний, при которых прививку делают с осторожностью, включая хронические заболевания печени и почек, сахарный диабет II типа, тяжелые заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсульты.В настоящее время "ЭпиВакКорону" не делают беременным, кормящим материям и детям до 18 лет, поскольку клинические испытания вакцины на этой категории граждан еще не проведены.РевакцинацияПо словам генерального директора "Вектора" Рината Максютова, вакцина "ЭпиВакКорона" подходит для ревакцинации. Сейчас ученые работают над трехкратной системой вакцинации. Еще одну дозу можно будет вводить через шесть, девять или двенадцать месяцев после второй.Отзывы врачей и привитых "ЭпиВакКороной"Разработчики испытали "ЭпиВакКорону" на себе в числе первых. Так, по словам Александра Рыжикова, после нескольких вакцинаций у него сохраняется хороший титр антител.Среди привитых "ЭпиВакКороной" еще осенью прошлого года — глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова. Они отмечали хорошее самочувствие после вакцинации."В условиях эпидпроцесса, который сейчас идет, эта вакцина показана для предупреждения коронавируса для категории лиц, которые имеют хронические заболевания, для старшего поколения, потому что на нее реакция минимальна", — такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.Где можно привиться "ЭпиВакКороной"Вакцинация "ЭпиВакКороной", как и двумя другими российскими вакцинами от коронавируса, бесплатна. Препарат поставляют в медицинские учреждения всех регионов России и прививочные пункты. Уточнить его наличие можно по телефону горячей линии регионального органа здравоохранения.Запись на вакцинацию открыта на сайте "Госуслуги" и в информационных автоматах, установленных в поликлиниках. В городах развернуты также стационарные и мобильные прививочные пункты, где вакцинируют без записи. Найти ближайший можно через мобильные приложения "Яндекс.Карты", "Google.Карты". С собой потребуется паспорт и полис ОМС.

https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586580468.html

https://ria.ru/20210122/epivakkorona-1594051697.html

https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602053634.html

https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727330302.html

https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598327700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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