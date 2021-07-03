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Столичная ГАИ хочет обязать курьеров-велосипедистов сдавать экзамены
Столичная ГАИ хочет обязать курьеров-велосипедистов сдавать экзамены - РИА Новости, 03.07.2021
Столичная ГАИ хочет обязать курьеров-велосипедистов сдавать экзамены
Курьеры-велосипедисты, доставляющие еду в Москве, часто нарушают правила дорожного движения, нужно проработать вопрос законодательного закрепления нормы,... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T22:51
2021-07-03T22:51
александр быков
россия
москва
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Курьеры-велосипедисты, доставляющие еду в Москве, часто нарушают правила дорожного движения, нужно проработать вопрос законодательного закрепления нормы, которая обяжет организации проводить экзамены на знание ими ПДД, заявил глава столичного управления ГИБДД Александр Быков."Статистика показывает, что данная категория (курьеры на велосипедах - ред.) у нас зачастую нарушает правила дорожного движения, и в том числе попадает в ДТП. Наверное, необходимо будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах", - сказал Быков в эфире "России 24".
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александр быков, россия, москва, общество
Столичная ГАИ хочет обязать курьеров-велосипедистов сдавать экзамены
22:51 03.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Столичная ГАИ хочет обязать курьеров-велосипедистов сдавать экзамены на знание ПДД

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Курьеры-велосипедисты, доставляющие еду в Москве, часто нарушают правила дорожного движения, нужно проработать вопрос законодательного закрепления нормы, которая обяжет организации проводить экзамены на знание ими ПДД, заявил глава столичного управления ГИБДД Александр Быков.
"Статистика показывает, что данная категория (курьеры на велосипедах - ред.) у нас зачастую нарушает правила дорожного движения, и в том числе попадает в ДТП. Наверное, необходимо будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах", - сказал Быков в эфире "России 24".
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
Вчера, 08:00
"Тише едешь — дальше будешь". Что вы знаете о ПДД?
 
Александр БыковРоссияМоскваОбщество
 
 
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