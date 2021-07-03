https://ria.ru/20210703/dtp-1739707714.html

При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек

При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек - РИА Новости, 03.07.2021

При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек

Один человек погиб и пять пострадали при столкновении двух иномарок во Владивостоке, сообщает в субботу УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T04:59

2021-07-03T04:59

2021-07-03T06:17

россия

владивосток

приморский край

дтп

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали при столкновении двух иномарок во Владивостоке, сообщает в субботу УМВД России по Приморскому краю.Две иномарки столкнулись в районе дома №98 на улице Некрасовской.Травмы различной степени тяжести получили еще пять человек: водитель Audi, водитель и трое находившихся в Toyota Aqua.В наиболее тяжелом состоянии находится 37-летняя пассажирка Aqua. Женщину госпитализировали в отделение реанимации с сочетанной травмой.Водитель Audi отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Стаж его вождения составляет четыре года. За последние полгода его один раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.Стаж водителя Toyota Aqua — 23 года.

https://ria.ru/20210702/dtp-1739634015.html

россия

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владивосток, приморский край, дтп, происшествия