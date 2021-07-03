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При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек - РИА Новости, 03.07.2021
При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
Один человек погиб и пять пострадали при столкновении двух иномарок во Владивостоке, сообщает в субботу УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T04:59
2021-07-03T04:59
2021-07-03T06:17
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали при столкновении двух иномарок во Владивостоке, сообщает в субботу УМВД России по Приморскому краю.Две иномарки столкнулись в районе дома №98 на улице Некрасовской.Травмы различной степени тяжести получили еще пять человек: водитель Audi, водитель и трое находившихся в Toyota Aqua.В наиболее тяжелом состоянии находится 37-летняя пассажирка Aqua. Женщину госпитализировали в отделение реанимации с сочетанной травмой.Водитель Audi отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Стаж его вождения составляет четыре года. За последние полгода его один раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.Стаж водителя Toyota Aqua — 23 года.
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россия, владивосток, приморский край, дтп, происшествия
При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:59 03.07.2021 (обновлено: 06:17 03.07.2021)
При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек, еще пятеро пострадали
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл — РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали при столкновении двух иномарок во Владивостоке, сообщает в субботу УМВД России по Приморскому краю.
Две иномарки столкнулись в районе дома №98 на улице Некрасовской.
"Установлено, что 35-летний водитель автомашины марки Audi, двигаясь со стороны проспекта Красного Знамени в направлении проспекта 100-летия Владивостока, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства — автомобиля Toyota Aqua — и на полном ходу совершил с ним столкновение. В результате автоаварии 31-летняя пассажирка автомобиля Audi получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Травмы различной степени тяжести получили еще пять человек: водитель Audi, водитель и трое находившихся в Toyota Aqua.
В наиболее тяжелом состоянии находится 37-летняя пассажирка Aqua. Женщину госпитализировали в отделение реанимации с сочетанной травмой.
Водитель Audi отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Стаж его вождения составляет четыре года. За последние полгода его один раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Стаж водителя Toyota Aqua — 23 года.