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Названо место и время прощания с драматургом Ксенией Драгунской

Названо место и время прощания с драматургом Ксенией Драгунской - РИА Новости, 03.07.2021

Названо место и время прощания с драматургом Ксенией Драгунской

Прощание с драматургом и прозаиком Ксенией Драгунской состоится в понедельник пятого июля в Николо-Архангельском Зале прощаний, сообщил ее брат, писатель Денис... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T12:36

2021-07-03T12:36

2021-07-03T12:36

культура

денис драгунский

ксения драгунская

россия

театр

москва

литература

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прощание с драматургом и прозаиком Ксенией Драгунской состоится в понедельник пятого июля в Николо-Архангельском Зале прощаний, сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский.Первого июля он сообщил, что Драгунская умерла в возрасте 56 лет от "внезапной тяжелой болезни"."Проститься с Ксенией Викторовной и проводить в последний путь можно будет 5 июля 2021 года в 14:00 в Николо-Архангельском Зале прощаний", - написал Драгунский на своей странице в Facebook.Он добавил, что утром того же дня состоится отпевание в Церкви священномученика Антипия на Колымажном дворе.Ксения Драгунская – российский драматург и прозаик, дочь писателя Виктора Драгунского, первый руководитель экспертного совета всероссийского конкурса книг для детей и юношества "Книгуру". Драгунская была членом Союза театральных деятелей РФ, она автор нескольких десятков пьес, которые ставились, в том числе, в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Акимова, в Московском театре Et cetera, в театре Романа Виктюка, а также в театрах Литвы, Белоруссии, Сербии и других стран.

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