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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210703/dragunskaya-1739731274.html
Названо место и время прощания с драматургом Ксенией Драгунской
Названо место и время прощания с драматургом Ксенией Драгунской - РИА Новости, 03.07.2021
Названо место и время прощания с драматургом Ксенией Драгунской
Прощание с драматургом и прозаиком Ксенией Драгунской состоится в понедельник пятого июля в Николо-Архангельском Зале прощаний, сообщил ее брат, писатель Денис... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T12:36
2021-07-03T12:36
культура
денис драгунский
ксения драгунская
россия
театр
москва
литература
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прощание с драматургом и прозаиком Ксенией Драгунской состоится в понедельник пятого июля в Николо-Архангельском Зале прощаний, сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский.Первого июля он сообщил, что Драгунская умерла в возрасте 56 лет от "внезапной тяжелой болезни"."Проститься с Ксенией Викторовной и проводить в последний путь можно будет 5 июля 2021 года в 14:00 в Николо-Архангельском Зале прощаний", - написал Драгунский на своей странице в Facebook.Он добавил, что утром того же дня состоится отпевание в Церкви священномученика Антипия на Колымажном дворе.Ксения Драгунская – российский драматург и прозаик, дочь писателя Виктора Драгунского, первый руководитель экспертного совета всероссийского конкурса книг для детей и юношества "Книгуру". Драгунская была членом Союза театральных деятелей РФ, она автор нескольких десятков пьес, которые ставились, в том числе, в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Акимова, в Московском театре Et cetera, в театре Романа Виктюка, а также в театрах Литвы, Белоруссии, Сербии и других стран.
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денис драгунский, ксения драгунская, россия, театр, москва, литература
Названо место и время прощания с драматургом Ксенией Драгунской
12:36 03.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПисательница Ксения Драгунская
Писательница Ксения Драгунская - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Брат умершей 1 июля драматурга и прозаика Ксении Драгунской назвал время и место прощания с ней

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прощание с драматургом и прозаиком Ксенией Драгунской состоится в понедельник пятого июля в Николо-Архангельском Зале прощаний, сообщил ее брат, писатель Денис Драгунский.
Первого июля он сообщил, что Драгунская умерла в возрасте 56 лет от "внезапной тяжелой болезни".
"Проститься с Ксенией Викторовной и проводить в последний путь можно будет 5 июля 2021 года в 14:00 в Николо-Архангельском Зале прощаний", - написал Драгунский на своей странице в Facebook.
Он добавил, что утром того же дня состоится отпевание в Церкви священномученика Антипия на Колымажном дворе.
Ксения Драгунская – российский драматург и прозаик, дочь писателя Виктора Драгунского, первый руководитель экспертного совета всероссийского конкурса книг для детей и юношества "Книгуру". Драгунская была членом Союза театральных деятелей РФ, она автор нескольких десятков пьес, которые ставились, в том числе, в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Акимова, в Московском театре Et cetera, в театре Романа Виктюка, а также в театрах Литвы, Белоруссии, Сербии и других стран.
 
КультураДенис ДрагунскийКсения ДрагунскаяРоссияТеатрМосквалитература
 
 
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