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Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке
Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке - РИА Новости, 03.07.2021
Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал постановление, ограничивающее стоимость гостиничных номеров, в которых могут жить краевые чиновники в... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T14:51
2021-07-03T14:51
владимир солодов
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал постановление, ограничивающее стоимость гостиничных номеров, в которых могут жить краевые чиновники в командировках, сообщает пресс-служба правительства региона.В соответствии с законом Камчатского края, принятым в 2008 году, чиновники имели право на неограниченную стоимость проживания в номерах во время служебных командировок.Во время командировок за пределы Камчатки из бюджета края будет выделяться до 10 тысяч рублей в сутки на проживание вице-губернаторов, председателя правительства и заместителей председателя правительства Камчатского края. На других чиновников выделят до 5 тысяч рублей в сутки, добавили в пресс-службе. Норматив, установленный для губернатора, не сообщается."Проведённый анализ показывает, что не все члены нашей команды, не все руководители ответственно относятся к затратам в командировках. Поэтому мы введём единое ограничение, которое позволит в общем порядке стандартизировать и сократить эти расходы, перенаправить их на самые важные задачи, стоящие перед регионом", — приводятся в сообщении слова Солодова.Ранее камчатские власти приняли решение, что все региональные чиновники, включая губернатора, будут летать в командировки по маршрутам длительностью до 4 часов только эконом-классом, а министры, руководители инспекций и уполномоченный – и при перелетах большей длительности.
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владимир солодов, камчатский край, общество
Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке
14:51 03.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНОМЕР БИЗНЕС-ЛЮКС ОТЕЛЬ ГОСТИНИЦА САВОЙ
НОМЕР БИЗНЕС-ЛЮКС ОТЕЛЬ ГОСТИНИЦА САВОЙ - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Камчатским чиновникам запретили в командировках за счет бюджета жить в люксах и полулюксах

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал постановление, ограничивающее стоимость гостиничных номеров, в которых могут жить краевые чиновники в командировках, сообщает пресс-служба правительства региона.
В соответствии с законом Камчатского края, принятым в 2008 году, чиновники имели право на неограниченную стоимость проживания в номерах во время служебных командировок.
"Владимир Солодов подписал постановление, в рамках которого в командировках чиновникам отказано в услугах повышенной комфортности... Теперь все без исключения государственные гражданские служащие и лица, замещающие госдолжности, выезжающие в командировки по территории Камчатского края, имеют право проживать за бюджетные деньги в одноместных стандартных номерах. Люксы и полулюксы под запретом", — говорится в сообщении.
Во время командировок за пределы Камчатки из бюджета края будет выделяться до 10 тысяч рублей в сутки на проживание вице-губернаторов, председателя правительства и заместителей председателя правительства Камчатского края. На других чиновников выделят до 5 тысяч рублей в сутки, добавили в пресс-службе. Норматив, установленный для губернатора, не сообщается.
"Проведённый анализ показывает, что не все члены нашей команды, не все руководители ответственно относятся к затратам в командировках. Поэтому мы введём единое ограничение, которое позволит в общем порядке стандартизировать и сократить эти расходы, перенаправить их на самые важные задачи, стоящие перед регионом", — приводятся в сообщении слова Солодова.
Ранее камчатские власти приняли решение, что все региональные чиновники, включая губернатора, будут летать в командировки по маршрутам длительностью до 4 часов только эконом-классом, а министры, руководители инспекций и уполномоченный – и при перелетах большей длительности.
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