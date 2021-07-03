https://ria.ru/20210703/chinovniki-1739740516.html

Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке

Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке - РИА Новости, 03.07.2021

Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал постановление, ограничивающее стоимость гостиничных номеров, в которых могут жить краевые чиновники в... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T14:51

2021-07-03T14:51

2021-07-03T14:51

владимир солодов

камчатский край

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал постановление, ограничивающее стоимость гостиничных номеров, в которых могут жить краевые чиновники в командировках, сообщает пресс-служба правительства региона.В соответствии с законом Камчатского края, принятым в 2008 году, чиновники имели право на неограниченную стоимость проживания в номерах во время служебных командировок.Во время командировок за пределы Камчатки из бюджета края будет выделяться до 10 тысяч рублей в сутки на проживание вице-губернаторов, председателя правительства и заместителей председателя правительства Камчатского края. На других чиновников выделят до 5 тысяч рублей в сутки, добавили в пресс-службе. Норматив, установленный для губернатора, не сообщается."Проведённый анализ показывает, что не все члены нашей команды, не все руководители ответственно относятся к затратам в командировках. Поэтому мы введём единое ограничение, которое позволит в общем порядке стандартизировать и сократить эти расходы, перенаправить их на самые важные задачи, стоящие перед регионом", — приводятся в сообщении слова Солодова.Ранее камчатские власти приняли решение, что все региональные чиновники, включая губернатора, будут летать в командировки по маршрутам длительностью до 4 часов только эконом-классом, а министры, руководители инспекций и уполномоченный – и при перелетах большей длительности.

https://ria.ru/20210703/chinovniki-1739723846.html

камчатский край

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владимир солодов, камчатский край, общество