https://ria.ru/20210703/chinovniki-1739723846.html

На Камчатке чиновникам запретили летать в командировки бизнес-классом

На Камчатке чиновникам запретили летать в командировки бизнес-классом - РИА Новости, 03.07.2021

На Камчатке чиновникам запретили летать в командировки бизнес-классом

Все чиновники правительства Камчатского края, включая губернатора, будут летать в командировки только эконом-классом, если длительность полета не превышает... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T11:14

2021-07-03T11:14

2021-07-03T16:23

владимир солодов

камчатский край

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл — РИА Новости. Все чиновники правительства Камчатского края, включая губернатора, будут летать в командировки только эконом-классом, если длительность полета не превышает четырех часов, сообщили в пресс-службе краевой администрации. С такой инициативой выступил глава Камчатки Владимир Солодов.При этом Солодов полностью отменил рабочие полеты бизнес-классом, вне зависимости от продолжительности, для министров, руководителей краевых агентств, инспекций и служб, уполномоченных по Камчатскому краю.Глава региона отметил, что разница в стоимости билетов в эконом- и бизнес-классе достигает нескольких десятков тысяч рублей. В правительстве Камчатского края работают 21 министр, четыре руководителя агентства, а также четыре руководителя инспекций и служб, четыре уполномоченных в Камчатском крае.Выехать за пределы региона возможно только самолетом. Перелет по маршруту Петропавловск-Камчатский — Москва занимает девять часов. До Владивостока можно долететь за 3,5 часа, до Хабаровска — за три.

https://ria.ru/20210703/chinovniki-1739740516.html

камчатский край

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владимир солодов, камчатский край, общество