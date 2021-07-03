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На Камчатке чиновникам запретили летать в командировки бизнес-классом
На Камчатке чиновникам запретили летать в командировки бизнес-классом - РИА Новости, 03.07.2021
На Камчатке чиновникам запретили летать в командировки бизнес-классом
Все чиновники правительства Камчатского края, включая губернатора, будут летать в командировки только эконом-классом, если длительность полета не превышает... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T11:14
2021-07-03T16:23
владимир солодов
камчатский край
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл — РИА Новости. Все чиновники правительства Камчатского края, включая губернатора, будут летать в командировки только эконом-классом, если длительность полета не превышает четырех часов, сообщили в пресс-службе краевой администрации. С такой инициативой выступил глава Камчатки Владимир Солодов.При этом Солодов полностью отменил рабочие полеты бизнес-классом, вне зависимости от продолжительности, для министров, руководителей краевых агентств, инспекций и служб, уполномоченных по Камчатскому краю.Глава региона отметил, что разница в стоимости билетов в эконом- и бизнес-классе достигает нескольких десятков тысяч рублей. В правительстве Камчатского края работают 21 министр, четыре руководителя агентства, а также четыре руководителя инспекций и служб, четыре уполномоченных в Камчатском крае.Выехать за пределы региона возможно только самолетом. Перелет по маршруту Петропавловск-Камчатский — Москва занимает девять часов. До Владивостока можно долететь за 3,5 часа, до Хабаровска — за три.
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владимир солодов, камчатский край, общество

На Камчатке чиновникам запретили летать в командировки бизнес-классом

11:14 03.07.2021 (обновлено: 16:23 03.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтюардесса в бизнес-классе самолета Airbus A350-900
Стюардесса в бизнес-классе самолета Airbus A350-900 - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл — РИА Новости. Все чиновники правительства Камчатского края, включая губернатора, будут летать в командировки только эконом-классом, если длительность полета не превышает четырех часов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
С такой инициативой выступил глава Камчатки Владимир Солодов.

"Это вполне соответствует комфорту во время перелетов и позволит сэкономить в бюджете региона серьезные средства на командировочные расходы", — привели в пресс-службе слова губернатора.

При этом Солодов полностью отменил рабочие полеты бизнес-классом, вне зависимости от продолжительности, для министров, руководителей краевых агентств, инспекций и служб, уполномоченных по Камчатскому краю.
Глава региона отметил, что разница в стоимости билетов в эконом- и бизнес-классе достигает нескольких десятков тысяч рублей.
В правительстве Камчатского края работают 21 министр, четыре руководителя агентства, а также четыре руководителя инспекций и служб, четыре уполномоченных в Камчатском крае.
Выехать за пределы региона возможно только самолетом. Перелет по маршруту Петропавловск-КамчатскийМосква занимает девять часов. До Владивостока можно долететь за 3,5 часа, до Хабаровска — за три.
НОМЕР БИЗНЕС-ЛЮКС ОТЕЛЬ ГОСТИНИЦА САВОЙ - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
14:51
Камчатским чиновникам запретили жить в люксах и полулюксах в командировке
 
Владимир СолодовКамчатский крайОбщество
 
 
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