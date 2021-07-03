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NBC: в США заблокировали назначения в Госдеп из-за "Северного потока — 2"

NBC: в США заблокировали назначения в Госдеп из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.07.2021

NBC: в США заблокировали назначения в Госдеп из-за "Северного потока — 2"

Сенат США не может прийти к соглашению по утверждению 13 кандидатур на важные дипломатические должности. Препятствием стали возражения республиканца Теда Круза, РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T10:33

2021-07-03T10:33

2021-07-03T15:56

тед круз (сенатор от штата техас)

северный поток — 2

сенат сша

государственный департамент сша

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сенат США не может прийти к соглашению по утверждению 13 кандидатур на важные дипломатические должности. Препятствием стали возражения республиканца Теда Круза, сообщает NBC News со ссылкой на источники.Как подчеркивает телеканал, таким образом Круз пытается заставить администрацию Джо Байдена принять более жесткие меры против трубопровода "Северный поток — 2". При этом работа дипломатов, о которых идет речь, никак не связана с политикой Вашингтона по отношению к российскому проекту. Так, в частности, Бретт Холмгрен должен стать помощником госсекретаря по разведке, а Дэниел Критенбринк — по делам Восточной Азии и Тихого океана.Другие противники "Северного потока — 2" не поддержали Теда Круза, отмечает NBC News. Причем сенатор не в первый раз применяет такую тактику. В марте он затягивал назначение Уильяма Бернса директором ЦРУ, а Брайана Маккиона — первым заместителем госсекретаря, но снял блок после того, как уверился в готовности Белого дома расширить санкции против российского трубопровода.Сейчас строительство "Северного потока — 2" близко к окончанию, в начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Вторую могут достроить за полтора-два месяца.США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Евросоюз свой СПГ. Остановить строительство требуют еще некоторые страны, прежде всего Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, подчеркивая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210625/potok-1738523226.html

сша

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тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, сенат сша, государственный департамент сша, джо байден, сша, в мире