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В Белоруссии показали задержания и допросы членов радикальных отрядов
В Белоруссии показали задержания и допросы членов радикальных отрядов - РИА Новости, 03.07.2021
В Белоруссии показали задержания и допросы членов радикальных отрядов
Белорусский государственный телеканал ОНТ показал в субботу в вечернем эфире кадры задержаний и допроса членов радикальных отрядов самообороны, по информации... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T21:21
2021-07-03T21:21
егор дудников
россия
александр лукашенко
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литва
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в мире
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МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ показал в субботу в вечернем эфире кадры задержаний и допроса членов радикальных отрядов самообороны, по информации властей, ставивших целью насильственную смену власти в стране.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу в Минске заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. По его словам, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что отряды самообороны пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.В частности, телеканалом продемонстрирована аудиозапись разговоров женщины с ником "Октавия", рассказывающей о намерении поджечь лесозаготовительную технику. В эфире телеканала показаны кадры допроса женщины, которую телеканал называет Натальей Матвеевой, имеющей в оппозиционном чате ник "Октавия"."Дис" тему сначала одобрил, а потом ее отмел, сказал, что это неинтересно, что это не будет греметь. Мы созванивались, были долгие споры ... Направлял меня "Дис" очень мало, в основном доверил мне разработку операции", - сказала женщина. По ее словам, она была задержана вместе со своим сообщником в одном из лесхозов, где они хотели реализовать план.Телеканал также продемонстрировал кадры задержания силовиками в Гомельской области "радикала по фамилии Глотов", у него при себе был пистолет. По информации ОНТ, была сформирована группа для подрыва узла связи ВМФ РФ, из Украины были доставлены пистолеты, радиостанции, дымовые шашки.Помимо этого, в эфире показаны кадры задержания людей, планировавших нападение на журналиста Азаренка. На видео мужчине, похожему на журналиста, другие мужчины преграждают дорогу на улице возле дома, завязывается потасовка, на помощь прибегают силовики в гражданской одежде, которые производят задержания. Также телеканал представил в эфире аудиозапись, на которой человек, называемый телеканалом "Д.Хофман ("Дис")", рассказывает о планах похитить журналиста и отрезать ему "грязный язык".Телеканал заявляет, что гражданин Германии, а ранее – России и Украины, Хофман и россиянин Дудников являются администраторами радикальных Telegram-каналов, "кураторами: пропаганда насилия, выход на протесты, методички по изготовлению коктейлей Молотова, обучение новичков и координация участников, некоторые готовы поджигать и взрывать". При этом в эфире демонстрируется фото россиянина Егора Дудникова, которому в Белоруссии ранее было предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.
https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739677163.html
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егор дудников, россия, александр лукашенко, белоруссия, литва, вмф рф, в мире
В Белоруссии показали задержания и допросы членов радикальных отрядов
21:21 03.07.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /

В Белоруссии показали задержания и допрос членов радикальных отрядов

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МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ показал в субботу в вечернем эфире кадры задержаний и допроса членов радикальных отрядов самообороны, по информации властей, ставивших целью насильственную смену власти в стране.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу в Минске заявил, что в республике вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. По его словам, целью этих отрядов была насильственная смена власти. Президент сообщил, что отряды самообороны пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка. Кроме того, Лукашенко заявил, что пресечено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.
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В частности, телеканалом продемонстрирована аудиозапись разговоров женщины с ником "Октавия", рассказывающей о намерении поджечь лесозаготовительную технику. В эфире телеканала показаны кадры допроса женщины, которую телеканал называет Натальей Матвеевой, имеющей в оппозиционном чате ник "Октавия".
"Дис" тему сначала одобрил, а потом ее отмел, сказал, что это неинтересно, что это не будет греметь. Мы созванивались, были долгие споры ... Направлял меня "Дис" очень мало, в основном доверил мне разработку операции", - сказала женщина. По ее словам, она была задержана вместе со своим сообщником в одном из лесхозов, где они хотели реализовать план.
Телеканал также продемонстрировал кадры задержания силовиками в Гомельской области "радикала по фамилии Глотов", у него при себе был пистолет. По информации ОНТ, была сформирована группа для подрыва узла связи ВМФ РФ, из Украины были доставлены пистолеты, радиостанции, дымовые шашки.
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Помимо этого, в эфире показаны кадры задержания людей, планировавших нападение на журналиста Азаренка. На видео мужчине, похожему на журналиста, другие мужчины преграждают дорогу на улице возле дома, завязывается потасовка, на помощь прибегают силовики в гражданской одежде, которые производят задержания. Также телеканал представил в эфире аудиозапись, на которой человек, называемый телеканалом "Д.Хофман ("Дис")", рассказывает о планах похитить журналиста и отрезать ему "грязный язык".
Телеканал заявляет, что гражданин Германии, а ранее – России и Украины, Хофман и россиянин Дудников являются администраторами радикальных Telegram-каналов, "кураторами: пропаганда насилия, выход на протесты, методички по изготовлению коктейлей Молотова, обучение новичков и координация участников, некоторые готовы поджигать и взрывать". При этом в эфире демонстрируется фото россиянина Егора Дудникова, которому в Белоруссии ранее было предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.
 
Егор ДудниковРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВМФ РФВ мире
 
 
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