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Сторонники Ассанжа отпраздновали его 50-летие у британского парламента
Сторонники Ассанжа отпраздновали его 50-летие у британского парламента - РИА Новости, 03.07.2021
Сторонники Ассанжа отпраздновали его 50-летие у британского парламента
Десятки сторонников основателя WikiLeaks пришли в субботу на Парламентскую площадь в центре Лондона, чтобы организовать там пикник в честь 50-летия Джулиана... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T19:16
2021-07-03T19:16
обнародование документов wikileaks о прослушке властей франции
wikileaks
джулиан ассанж
швеция
эквадор
сша
в мире
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ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Десятки сторонников основателя WikiLeaks пришли в субботу на Парламентскую площадь в центре Лондона, чтобы организовать там пикник в честь 50-летия Джулиана Ассанжа.Ассанж находится в заключении в то время, как в британском суде рассматривается запрос о его экстрадиции в США. Судья 4 января отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны подали апелляцию на это решение. Защита заключенного заявляет, что процесс может затянуться на годы."Сегодня мы еще раз напоминаем властям о том, что Ассанж - журналист, а за журналистику карать нельзя, это не преступление. За журналистику нельзя применять смертную казнь и многолетние сроки заключения. Освободите Ассанжа, не экстрадируйте его", - сказал РИА Новости один из участников пикника, представившийся как Карлос.Собравшиеся старались соблюдать дистанцию. Организаторы акции заранее сообщили о необходимости соблюдать коронавирусные ограничения. Активисты принесли с собой плакаты с призывами не выдавать Ассанжа США, расстелили на газоне транспаранты и плакаты в качестве одеял для пикника и общались.Активисты говорили, что хотят поздравить основателя WikiLeaks c днем рождения и одновременно привлечь внимание парламентариев к его проблеме. Для празднования они подготовили торт.Подруга Ассанжа Стелла Моррис ранее рассказала, что поддержка Ассанжа растет и в настоящее время есть большая вероятность, что запрос США об экстрадиции может быть отклонен."Чем дольше это продолжается, тем больше становится ясно, что это политическое дело. Джулиан должен быть дома со мной и нашими двумя детьми. Все это зашло слишком далеко, это надо остановить. Он не преступник", - сказала Моррис журналистам.Ассанж находится под стражей в тюрьме высокого уровня безопасности Белмарш к востоку от Лондона. Адвокаты заявляют о слабом здоровье подзащитного и настаивают на его освобождении под залог. Юристы также отмечают, что условия содержания под стражей препятствуют участию Ассанжа в подготовке материалов дела и полноценной работе с адвокатами.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20210703/assanzh-1739447946.html
https://ria.ru/20210701/assanzh-1739510011.html
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обнародование документов wikileaks о прослушке властей франции, wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, сша, в мире
Сторонники Ассанжа отпраздновали его 50-летие у британского парламента
19:16 03.07.2021
 
© РИА НовостиСторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа провели пикник в честь его 50-летия на Парламентской площади в центре Лондона
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа провели пикник в честь его 50-летия на Парламентской площади в центре Лондона
© РИА Новости

Десятки сторонников Ассанжа отпраздновали его 50-летие у британского парламента

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Десятки сторонников основателя WikiLeaks пришли в субботу на Парламентскую площадь в центре Лондона, чтобы организовать там пикник в честь 50-летия Джулиана Ассанжа.
Ассанж находится в заключении в то время, как в британском суде рассматривается запрос о его экстрадиции в США. Судья 4 января отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны подали апелляцию на это решение. Защита заключенного заявляет, что процесс может затянуться на годы.
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"Сегодня мы еще раз напоминаем властям о том, что Ассанж - журналист, а за журналистику карать нельзя, это не преступление. За журналистику нельзя применять смертную казнь и многолетние сроки заключения. Освободите Ассанжа, не экстрадируйте его", - сказал РИА Новости один из участников пикника, представившийся как Карлос.
Собравшиеся старались соблюдать дистанцию. Организаторы акции заранее сообщили о необходимости соблюдать коронавирусные ограничения. Активисты принесли с собой плакаты с призывами не выдавать Ассанжа США, расстелили на газоне транспаранты и плакаты в качестве одеял для пикника и общались.
Активисты говорили, что хотят поздравить основателя WikiLeaks c днем рождения и одновременно привлечь внимание парламентариев к его проблеме. Для празднования они подготовили торт.
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Подруга Ассанжа Стелла Моррис ранее рассказала, что поддержка Ассанжа растет и в настоящее время есть большая вероятность, что запрос США об экстрадиции может быть отклонен.
"Чем дольше это продолжается, тем больше становится ясно, что это политическое дело. Джулиан должен быть дома со мной и нашими двумя детьми. Все это зашло слишком далеко, это надо остановить. Он не преступник", - сказала Моррис журналистам.
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Свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в даче ложных показаний
Ассанж находится под стражей в тюрьме высокого уровня безопасности Белмарш к востоку от Лондона. Адвокаты заявляют о слабом здоровье подзащитного и настаивают на его освобождении под залог. Юристы также отмечают, что условия содержания под стражей препятствуют участию Ассанжа в подготовке материалов дела и полноценной работе с адвокатами.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
 
Обнародование документов WikiLeaks о прослушке властей ФранцииWikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЭквадорСШАВ мире
 
 
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