https://ria.ru/20210703/assanzh-1739759798.html

Сторонники Ассанжа отпраздновали его 50-летие у британского парламента

Сторонники Ассанжа отпраздновали его 50-летие у британского парламента - РИА Новости, 03.07.2021

Сторонники Ассанжа отпраздновали его 50-летие у британского парламента

Десятки сторонников основателя WikiLeaks пришли в субботу на Парламентскую площадь в центре Лондона, чтобы организовать там пикник в честь 50-летия Джулиана... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T19:16

2021-07-03T19:16

2021-07-03T19:16

обнародование документов wikileaks о прослушке властей франции

wikileaks

джулиан ассанж

швеция

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ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Десятки сторонников основателя WikiLeaks пришли в субботу на Парламентскую площадь в центре Лондона, чтобы организовать там пикник в честь 50-летия Джулиана Ассанжа.Ассанж находится в заключении в то время, как в британском суде рассматривается запрос о его экстрадиции в США. Судья 4 января отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны подали апелляцию на это решение. Защита заключенного заявляет, что процесс может затянуться на годы."Сегодня мы еще раз напоминаем властям о том, что Ассанж - журналист, а за журналистику карать нельзя, это не преступление. За журналистику нельзя применять смертную казнь и многолетние сроки заключения. Освободите Ассанжа, не экстрадируйте его", - сказал РИА Новости один из участников пикника, представившийся как Карлос.Собравшиеся старались соблюдать дистанцию. Организаторы акции заранее сообщили о необходимости соблюдать коронавирусные ограничения. Активисты принесли с собой плакаты с призывами не выдавать Ассанжа США, расстелили на газоне транспаранты и плакаты в качестве одеял для пикника и общались.Активисты говорили, что хотят поздравить основателя WikiLeaks c днем рождения и одновременно привлечь внимание парламентариев к его проблеме. Для празднования они подготовили торт.Подруга Ассанжа Стелла Моррис ранее рассказала, что поддержка Ассанжа растет и в настоящее время есть большая вероятность, что запрос США об экстрадиции может быть отклонен."Чем дольше это продолжается, тем больше становится ясно, что это политическое дело. Джулиан должен быть дома со мной и нашими двумя детьми. Все это зашло слишком далеко, это надо остановить. Он не преступник", - сказала Моррис журналистам.Ассанж находится под стражей в тюрьме высокого уровня безопасности Белмарш к востоку от Лондона. Адвокаты заявляют о слабом здоровье подзащитного и настаивают на его освобождении под залог. Юристы также отмечают, что условия содержания под стражей препятствуют участию Ассанжа в подготовке материалов дела и полноценной работе с адвокатами.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20210703/assanzh-1739447946.html

https://ria.ru/20210701/assanzh-1739510011.html

https://ria.ru/20210626/assanzh-1738751334.html

швеция

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обнародование документов wikileaks о прослушке властей франции, wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, сша, в мире