https://ria.ru/20210702/zhara-1739526243.html

На юге Западной Сибири объявили штормовое предупреждение из-за жары

На юге Западной Сибири объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 02.07.2021

На юге Западной Сибири объявили штормовое предупреждение из-за жары

Первая декада июля в южных регионах Западной Сибири может стать аномально жаркой, в течение как минимум пяти дней дневные температуры будут подниматься до 30-34 РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:58

2021-07-02T08:58

2021-07-02T09:07

погода

западная сибирь

общество

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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Первая декада июля в южных регионах Западной Сибири может стать аномально жаркой, в течение как минимум пяти дней дневные температуры будут подниматься до 30-34 градусов, объявлено штормовое предупреждение, сообщила журналистам в пятницу начальник гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик."Первая декада июля по температуре ожидается существенно выше нормы – на 2-4 градуса. Специалистами нашего гидрометцентра выпущено штормовое предупреждение. Мы ожидаем на территории Новосибирской области и Алтайского края в течение как минимум пяти дней температуру от 30 до 34 градусов, что является неблагоприятным фактором как для здоровья людей, так и для некоторых отраслей народного хозяйства", - сказала она.Лапчик отметила, что в связи с длительной аномально жаркой погодой уже в начале следующей недели ожидается вероятность возникновения чрезвычайной пожароопасности 5 класса в Новосибирской области и Алтайском крае.Специалист сообщила, что в целом в июле в Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области предполагается, что температура будет выше нормы на 2-4 градуса. Несколько холоднее будет в Томской области."Среднемесячная температура воздуха в июле ожидается плюс 18-23 градуса, что выше нормы на 1-2,5 градуса, а по северо-западу Томской области в пределах климатических значений. Количество осадков предполагается в пределах среднемноголетних значений. Наиболее вероятен их дефицит в южных районах Новосибирской области и большей части Алтайского края", - сказала она, отметив, что для этих регионов среднемесячная норма температуры для июля составляет плюс 17-22 градуса.

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погода, западная сибирь, общество