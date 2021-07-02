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Вильфанд рассказал, когда наступит пик жары в России
Вильфанд рассказал, когда наступит пик жары в России - РИА Новости, 02.07.2021
Вильфанд рассказал, когда наступит пик жары в России
Самые жаркие дни ждут жителей Центральной России в конце июля - начале августа, на юге страны пик жары придется на конец июля, а в приморских городах - на... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T03:09
2021-07-02T07:44
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Самые жаркие дни ждут жителей Центральной России в конце июля - начале августа, на юге страны пик жары придется на конец июля, а в приморских городах - на август, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он пояснил, что, несмотря на большую активность солнца в конце июня - начале июля, почва еще не прогрелась и будет забирать тепло.По словам Вильфанда, в более южных регионах европейской части России наиболее теплые дни приходятся на конец июля – начало августа, потому что там нет снега, и почва начинает прогреваться с конца марта.В приморских городах пик жары придется на август, так как сказывается влияние моря, которое так же, как и почва накапливает тепло, но не спешит его отдавать.Ранее ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, которая бывает раз в десять лет. Количество ясных дней в июле, по его словам, в два-три раза превысит средние показатели середины лета. Синоптики ожидают температуру на полградуса-градус выше многолетних значений, за исключением середины месяца, когда немного "посвежеет".
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Вильфанд рассказал, когда наступит пик жары в России
03:09 02.07.2021 (обновлено: 07:44 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал пик жары в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Самые жаркие дни ждут жителей Центральной России в конце июля - начале августа, на юге страны пик жары придется на конец июля, а в приморских городах - на август, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По климату самой теплой (для Центральной России) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни - это 31 июля и 1 августа", - сообщил синоптик.

Он пояснил, что, несмотря на большую активность солнца в конце июня - начале июля, почва еще не прогрелась и будет забирать тепло.
По словам Вильфанда, в более южных регионах европейской части России наиболее теплые дни приходятся на конец июля – начало августа, потому что там нет снега, и почва начинает прогреваться с конца марта.
В приморских городах пик жары придется на август, так как сказывается влияние моря, которое так же, как и почва накапливает тепло, но не спешит его отдавать.
Ранее ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, которая бывает раз в десять лет. Количество ясных дней в июле, по его словам, в два-три раза превысит средние показатели середины лета. Синоптики ожидают температуру на полградуса-градус выше многолетних значений, за исключением середины месяца, когда немного "посвежеет".
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