https://ria.ru/20210702/yaroslavl-1739566098.html

В Ярославской области вводят новые ограничения из-за COVID-19

В Ярославской области вводят новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021

В Ярославской области вводят новые ограничения из-за COVID-19

Новые ограничения, связанные с ростом заболеваемости COVID-19, вводят в Ярославской области, они касаются работы детских развлекательных центров и загрузки... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:28

2021-07-02T12:28

2021-07-02T12:28

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ярославская область

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РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Новые ограничения, связанные с ростом заболеваемости COVID-19, вводят в Ярославской области, они касаются работы детских развлекательных центров и загрузки зрительных залов, рекомендаций по вакцинации, сообщается на странице правительства региона во "ВКонтакте"."Из-за роста заболеваемости коронавирусом и в соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора по Ярославской области в регионе вводятся новые ограничения... Готовится соответствующее постановление правительства области", - значится в сообщении.В выходные и праздничные дни запретят работу детских развлекательных центров на территории торговых и торгово-развлекательных комплексов. С 75% до 50% снижается максимальная разрешенная загрузка зрительных залов концертных, театральных и цирковых организаций. Предприятиям торговли запретят обслуживать на кассе посетителей без средств индивидуальной защиты."Кроме того, оперативный штаб рекомендует работодателям до 14 июля привить первым компонентом не менее 60% сотрудников гостиниц и всех организаций с круглосуточным проживанием людей, сферы культуры, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта (в том числе такси), торговли. До 7 августа – всех оставшихся организаций, оказывающих услуги населению. До 1 сентября вакцинацию следует пройти работникам сферы образования", - отмечает правительство области.Подчеркивается, что вопрос введения "обязательной вакцинации декретированных групп" прорабатывается региональным управлением Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739426384.html

https://ria.ru/20210621/murmansk-1737843431.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ярославская область