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В квартире дома в Москве взорвались газовые баллончики для зажигалок

В квартире дома в Москве взорвались газовые баллончики для зажигалок - РИА Новости, 02.07.2021

В квартире дома в Москве взорвались газовые баллончики для зажигалок

В квартире в центре Москвы из-за взрыва трех газовых баллончиков для зажигалок возник пожар, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:36

2021-07-02T11:36

2021-07-02T15:49

происшествия

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В квартире в центре Москвы из-за взрыва трех газовых баллончиков для зажигалок возник пожар, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.Их объем составил около 100 миллилитров. Информация о пострадавших "не проходила".Как уточнил РИА Новости источник в районной администрации, инцидент произошел в доме 9 по улице Качалинской.

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2021

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происшествия