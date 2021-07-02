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В квартире дома в Москве взорвались газовые баллончики для зажигалок
В квартире дома в Москве взорвались газовые баллончики для зажигалок - РИА Новости, 02.07.2021
В квартире дома в Москве взорвались газовые баллончики для зажигалок
В квартире в центре Москвы из-за взрыва трех газовых баллончиков для зажигалок возник пожар, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:36
2021-07-02T11:36
2021-07-02T15:49
происшествия
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В квартире в центре Москвы из-за взрыва трех газовых баллончиков для зажигалок возник пожар, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.Их объем составил около 100 миллилитров. Информация о пострадавших "не проходила".Как уточнил РИА Новости источник в районной администрации, инцидент произошел в доме 9 по улице Качалинской.
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происшествия
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В квартире в центре Москвы из-за взрыва трех газовых баллончиков для зажигалок возник пожар, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
Их объем составил около 100 миллилитров. Информация о пострадавших "не проходила".
Как уточнил РИА Новости источник в районной администрации, инцидент произошел в доме 9 по улице Качалинской.