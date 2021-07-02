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В Нижнем Новгороде рассказали о жильцах квартиры, где взорвался газ

В Нижнем Новгороде рассказали о жильцах квартиры, где взорвался газ - РИА Новости, 02.07.2021

В Нижнем Новгороде рассказали о жильцах квартиры, где взорвался газ

Жильцы квартиры дома в Нижнем Новгороде, в которой произошел хлопок газа, злоупотребляли выпивкой, в ней нашли газовый баллон, хотя дом подключен к центральному РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:53

2021-07-02T09:53

2021-07-02T09:53

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Жильцы квартиры дома в Нижнем Новгороде, в которой произошел хлопок газа, злоупотребляли выпивкой, в ней нашли газовый баллон, хотя дом подключен к центральному газоснабжению, сообщил РИА Новости советник гендиректора ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Илья Вознесенский.Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12 поступило в пятницу в 06.57. По данным пресс-службы МЧС РФ, в результате произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. Пострадали трое мужчин: по информации регионального минздрава, у двоих ожоги 50-70% тела, у третьего – множественные ушибы.Как уточнили в пресс-службе правительства региона, два человека были госпитализированы сразу, еще одного обнаружили спасатели. По предварительным данным, пострадавшим 41 год, 44 года и 70 лет, состояние всех мужчин тяжелое.Жилой трехэтажный дом в Нижнем Новгороде, в котором произошел хлопок газа, был введен в эксплуатацию в 1960 году, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В нем два подъезда и 24 квартиры. Дом подключен центральному газоснабжению, несущие стены из кирпича, перекрытия - деревянные. Капитальный ремонт был запланирован на 2022 год.

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие 2021-07-02T09:53 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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