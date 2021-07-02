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В Нижнем Новгороде рассказали о жильцах квартиры, где взорвался газ
В Нижнем Новгороде рассказали о жильцах квартиры, где взорвался газ - РИА Новости, 02.07.2021
В Нижнем Новгороде рассказали о жильцах квартиры, где взорвался газ
Жильцы квартиры дома в Нижнем Новгороде, в которой произошел хлопок газа, злоупотребляли выпивкой, в ней нашли газовый баллон, хотя дом подключен к центральному РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:53
2021-07-02T09:53
2021-07-02T09:53
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Жильцы квартиры дома в Нижнем Новгороде, в которой произошел хлопок газа, злоупотребляли выпивкой, в ней нашли газовый баллон, хотя дом подключен к центральному газоснабжению, сообщил РИА Новости советник гендиректора ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Илья Вознесенский.Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12 поступило в пятницу в 06.57. По данным пресс-службы МЧС РФ, в результате произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. Пострадали трое мужчин: по информации регионального минздрава, у двоих ожоги 50-70% тела, у третьего – множественные ушибы.Как уточнили в пресс-службе правительства региона, два человека были госпитализированы сразу, еще одного обнаружили спасатели. По предварительным данным, пострадавшим 41 год, 44 года и 70 лет, состояние всех мужчин тяжелое.Жилой трехэтажный дом в Нижнем Новгороде, в котором произошел хлопок газа, был введен в эксплуатацию в 1960 году, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В нем два подъезда и 24 квартиры. Дом подключен центральному газоснабжению, несущие стены из кирпича, перекрытия - деревянные. Капитальный ремонт был запланирован на 2022 год.
нижний новгород
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
2021-07-02T09:53
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, нижний новгород, происшествия
В Нижнем Новгороде рассказали о жильцах квартиры, где взорвался газ
В Нижнем Новгороде рассказали о жильцах квартиры, где взорвался газ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости.
Жильцы квартиры дома в Нижнем Новгороде
, в которой произошел хлопок газа, злоупотребляли выпивкой, в ней нашли газовый баллон, хотя дом подключен к центральному газоснабжению, сообщил РИА Новости советник гендиректора ПАО "Газпром
газораспределение Нижний Новгород" Илья Вознесенский.
Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в Сормовском районе Нижнего Новгорода по улице Светлоярской, 12 поступило в пятницу в 06.57. По данным пресс-службы МЧС РФ, в результате произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок. Пострадали трое мужчин: по информации регионального минздрава, у двоих ожоги 50-70% тела, у третьего – множественные ушибы.
"Там (в квартире, где произошло ЧП – ред.) жила неблагополучная группа людей, злоупотребляющая алкоголем, по сведениям жителей… Дом был подключен к центральному газоснабжению... На месте взрыва нашли газовый баллон. Был ли отключен в квартире газ – уточняем. Это первый этаж. Сейчас газоснабжение дома отключено", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, два человека были госпитализированы сразу, еще одного обнаружили спасатели. По предварительным данным, пострадавшим 41 год, 44 года и 70 лет, состояние всех мужчин тяжелое.
Жилой трехэтажный дом в Нижнем Новгороде, в котором произошел хлопок газа, был введен в эксплуатацию в 1960 году, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В нем два подъезда и 24 квартиры. Дом подключен центральному газоснабжению, несущие стены из кирпича, перекрытия - деревянные. Капитальный ремонт был запланирован на 2022 год.