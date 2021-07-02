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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми - РИА Новости, 02.07.2021
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:58
2021-07-02T10:41
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет.Они должны быть гражданами России, обучающимися по основным общеобразовательным программам.Получатели могут обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением до 1 ноября. Сами выплаты будут осуществляться с августа по декабрь текущего года.Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, попадающим под взыскание по исполнительным документам.Президент поручил правительству определить порядок реализации указа. Документ вступил в силу с момента подписания.
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владимир путин

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

09:58 02.07.2021 (обновлено: 10:41 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет.
Они должны быть гражданами России, обучающимися по основным общеобразовательным программам.
Получатели могут обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением до 1 ноября. Сами выплаты будут осуществляться с августа по декабрь текущего года.
Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, попадающим под взыскание по исполнительным документам.
Президент поручил правительству определить порядок реализации указа. Документ вступил в силу с момента подписания.
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