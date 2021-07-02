https://ria.ru/20210702/vyplaty-1739533546.html
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми - РИА Новости, 02.07.2021
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T09:58
2021-07-02T09:58
2021-07-02T10:41
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738897677_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_40475e8a5e4f3ed7f199add7621d2a22.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет.Они должны быть гражданами России, обучающимися по основным общеобразовательным программам.Получатели могут обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением до 1 ноября. Сами выплаты будут осуществляться с августа по декабрь текущего года.Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, попадающим под взыскание по исполнительным документам.Президент поручил правительству определить порядок реализации указа. Документ вступил в силу с момента подписания.
https://ria.ru/20210626/izmeneniya-1738711523.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738897677_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_425b02729ce4d23c7b2156c98704ffb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин
подписал указ
о единовременной выплате десяти тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет.
Они должны быть гражданами России, обучающимися по основным общеобразовательным программам.
Получатели могут обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением до 1 ноября. Сами выплаты будут осуществляться с августа по декабрь текущего года.
Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, попадающим под взыскание по исполнительным документам.
Президент поручил правительству определить порядок реализации указа. Документ вступил в силу с момента подписания.