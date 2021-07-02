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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми - РИА Новости, 02.07.2021

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:58

2021-07-02T09:58

2021-07-02T10:41

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет.Они должны быть гражданами России, обучающимися по основным общеобразовательным программам.Получатели могут обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением до 1 ноября. Сами выплаты будут осуществляться с августа по декабрь текущего года.Эти десять тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, попадающим под взыскание по исполнительным документам.Президент поручил правительству определить порядок реализации указа. Документ вступил в силу с момента подписания.

https://ria.ru/20210626/izmeneniya-1738711523.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин