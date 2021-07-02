https://ria.ru/20210702/vshe-1739666109.html

Правительство поддержало нового и.о. ректора ВШЭ Анисимова

Правительство поддержало нового и.о. ректора ВШЭ Анисимова - РИА Новости, 02.07.2021

Правительство поддержало нового и.о. ректора ВШЭ Анисимова

Правительство РФ готово поддерживать и помогать исполняющему обязанности ректора Высшей школы экономики Никите Анисимову, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:44

2021-07-02T18:44

2021-07-02T18:44

россия

дмитрий чернышенко

дальневосточный федеральный университет

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ готово поддерживать и помогать исполняющему обязанности ректора Высшей школы экономики Никите Анисимову, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что Анисимов - один из самых успешных управленцев в российской системе высшего образования. За его плечами опыт работы проректором в МГУ и Университете машиностроения (МАМИ), а также пять лет ректорства в Дальневосточном федеральном университете – вузе с уникальной инфраструктурой и высочайшим уровнем образования."Никита Юрьевич продолжит курс на всестороннее развитие ВШЭ и укрепление позиций вуза в мировых и национальных рейтингах вузов. Правительство со своей стороны готово его поддерживать и помогать. Уверен, что под его руководством команда ВШЭ не только сохранит, но и приумножит многолетние достижения университета", - приводит слова Чернышенко пресс-служба Минобрнауки.

https://ria.ru/20210628/sertifikat-1738939878.html

россия

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россия, дмитрий чернышенко, дальневосточный федеральный университет, высшая школа экономики (вшэ), общество