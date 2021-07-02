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Правительство поддержало нового и.о. ректора ВШЭ Анисимова
Правительство поддержало нового и.о. ректора ВШЭ Анисимова - РИА Новости, 02.07.2021
Правительство поддержало нового и.о. ректора ВШЭ Анисимова
Правительство РФ готово поддерживать и помогать исполняющему обязанности ректора Высшей школы экономики Никите Анисимову, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:44
2021-07-02T18:44
россия
дмитрий чернышенко
дальневосточный федеральный университет
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ готово поддерживать и помогать исполняющему обязанности ректора Высшей школы экономики Никите Анисимову, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что Анисимов - один из самых успешных управленцев в российской системе высшего образования. За его плечами опыт работы проректором в МГУ и Университете машиностроения (МАМИ), а также пять лет ректорства в Дальневосточном федеральном университете – вузе с уникальной инфраструктурой и высочайшим уровнем образования."Никита Юрьевич продолжит курс на всестороннее развитие ВШЭ и укрепление позиций вуза в мировых и национальных рейтингах вузов. Правительство со своей стороны готово его поддерживать и помогать. Уверен, что под его руководством команда ВШЭ не только сохранит, но и приумножит многолетние достижения университета", - приводит слова Чернышенко пресс-служба Минобрнауки.
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россия, дмитрий чернышенко, дальневосточный федеральный университет, высшая школа экономики (вшэ), общество
Правительство поддержало нового и.о. ректора ВШЭ Анисимова
18:44 02.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРектор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов
Ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чернышенко заявил, что правительство готово поддерживать нового и.о. ректора ВШЭ Анисимова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ готово поддерживать и помогать исполняющему обязанности ректора Высшей школы экономики Никите Анисимову, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что Анисимов - один из самых успешных управленцев в российской системе высшего образования. За его плечами опыт работы проректором в МГУ и Университете машиностроения (МАМИ), а также пять лет ректорства в Дальневосточном федеральном университете – вузе с уникальной инфраструктурой и высочайшим уровнем образования.
"Никита Юрьевич продолжит курс на всестороннее развитие ВШЭ и укрепление позиций вуза в мировых и национальных рейтингах вузов. Правительство со своей стороны готово его поддерживать и помогать. Уверен, что под его руководством команда ВШЭ не только сохранит, но и приумножит многолетние достижения университета", - приводит слова Чернышенко пресс-служба Минобрнауки.
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РоссияДмитрий ЧернышенкоДальневосточный федеральный университетВысшая школа экономики (ВШЭ)Общество
 
 
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