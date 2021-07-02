https://ria.ru/20210702/vozdukh-1739570222.html

Рядом с Москвой планируют построить 15 станций мониторинга воздуха

Рядом с Москвой планируют построить 15 станций мониторинга воздуха - РИА Новости, 02.07.2021

Рядом с Москвой планируют построить 15 станций мониторинга воздуха

Московские власти планируют построить 15 станций мониторинга воздуха вблизи столицы в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:44

2021-07-02T12:44

2021-07-02T12:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московские власти планируют построить 15 станций мониторинга воздуха вблизи столицы в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, за короткий срок Москва перешла на круглосуточное исследование и контроль за состоянием воздуха в автоматическом режиме.Он отметил, что эти станции также помогут следить за ожидающимися негативными атмосферными явлениями.

https://ria.ru/20210702/moskva-1739568783.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество