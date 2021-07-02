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Рядом с Москвой планируют построить 15 станций мониторинга воздуха
Рядом с Москвой планируют построить 15 станций мониторинга воздуха - РИА Новости, 02.07.2021
Рядом с Москвой планируют построить 15 станций мониторинга воздуха
Московские власти планируют построить 15 станций мониторинга воздуха вблизи столицы в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:44
2021-07-02T12:44
2021-07-02T12:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московские власти планируют построить 15 станций мониторинга воздуха вблизи столицы в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, за короткий срок Москва перешла на круглосуточное исследование и контроль за состоянием воздуха в автоматическом режиме.Он отметил, что эти станции также помогут следить за ожидающимися негативными атмосферными явлениями.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
Рядом с Москвой планируют построить 15 станций мониторинга воздуха
Бирюков заявил, что рядом с Москвой планируют построить 15 станций мониторинга воздуха