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Московский аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева

Московский аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - РИА Новости, 02.07.2021

Московский аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева

Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева – российский международный аэропорт федерального значения, один из четырех основных аэропортов Москвы и... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T01:16

2021-07-02T01:16

2021-07-02T01:16

россия

аэропорт

справки

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Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева – российский международный аэропорт федерального значения, один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области. Он является старейшим авиапредприятием московского авиационного узла. История аэропорта Внуково началась в середине 1930-х годов, когда бурный подъем промышленности в СССР и, в то же время, нестабильная международная обстановка в Европе, создали предпосылки для развития в стране воздушного флота, в том числе и гражданской авиации. К этому времени подмосковный аэродром Быково и Центральный аэродром, который располагался на Ходынском поле, уже не удовлетворяли растущих потребностей. Кроме того, Центральный аэропорт не имел перспектив – вокруг него вырастало все больше жилых кварталов, жителей которых беспокоил шум двигателей самолетов. Поэтому в 1936 году Совет народных комиссаров (СНК) СССР принял решение о строительстве нового аэродрома поблизости от Москвы, определив для него место на юго-западе от города, в нескольких километрах от Московско-Киевской железной дороги. При этом учитывалось несколько факторов: близость к железной дороге, самую высокую в окрестностях столицы точку над уровнем моря (204 метра), отсутствие оврагов. Название будущему аэропорту выбрали по одной из деревушек, расположенных рядом.Его возведение началось в октябре 1938 года силами нескольких тысяч рабочих. Руководил строительством Экономический совет при СНК СССР, председателем которого был Вячеслав Молотов, курировал проведение работ – Климент Ворошилов. Большинство работ приходилось проводить вручную, не хватало цемента и бетонных плит. Огромную помощь в постройке аэродрома оказывали жители близлежащих деревень, которые славились своими плотниками, каменщиками, столярами. Помощь селяне оказывали и гужевой силой – так как другой техники у строителей не было. Одновременно со строительством аэродрома возвели поселок для его работников и летчиков.В начале 1941 года аэродром Внуково построили. Постановлением СНК СССР от 3 марта 1941 года Главному управлению Гражданского воздушного флота (ГВФ) было поручено ввести его в эксплуатацию к 1 июля 1941 года. Торжественное открытие назначили на 18 августа – День Воздушного флота СССР. Однако из-за того, что 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, первая очередь аэропорта была принята в эксплуатацию государственной комиссией во главе с Ворошиловым 2 июля. При этом показательные полеты на самолете ЛИ-2 провела начальник управления международных авиалиний – Герой Советского Союза Валентина Гризодубова. Из-за войны белоснежные стены зданий и сооружений аэропорта Внуково в целях маскировки покрыли черно-зеленой краской. Решением Совнаркома Гражданский воздушный флот передали в оперативное подчинение Наркомату Обороны СССР, а летный состав вошел в состав действующих войск. Для выполнения специальных заданий Верховного командования Красной Армии была сформирована Московская авиагруппа особого назначения (МАГОН), куда вошли и внуковские авиаторы. Местом ее основного базирования был определен аэродром Внуково, ставший крупной военной базой Подмосковья.Уже в середине июля 1941 года Внуково стал прифронтовым аэродромом. Из него круглосуточно улетали самолеты, доставляя к линии фронта боеприпасы, забрасывая в тыл врага разведчиков, а назад вывозя раненых, детей партизан. Из Внуково экипажи отправлялись и в блокадный Ленинград (ныне – Санкт-Петербург). Именно во Внуково утром 9 мая 1945 года приземлился самолет, доставивший из Берлина в Москву "Акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии". И именно здесь пограничники контрольно-пропускного пункта встречали доставленное из Берлина Знамя Победы. После окончания войны в сентябре 1945 года военный аэродром Внуково стал гражданским, а в ноябре того же года сюда был переведен Московский центральный аэропорт Гражданского воздушного флота с Ходынского поля. В связи с увеличением объема работы гражданского воздушного флота, аэродрому Внуково были переданы функции главного гражданского аэропорта столицы. Из него были начаты пассажирские рейсы в страны Европы.В 1946 году во Внуково создаются авиагруппа для внутрисоюзных перевозок и авиагруппа для международных сообщений, на базе которых в 1952 году было образовано Московское управление транспортной авиации. В сентябре 1950 года во Внуково был создан 21-й учебно-тренировочный отряд подготовки летных специалистов для аэропорта. В июле 1954 года образованы Внуковские линейные эксплуатационные мастерские для технического обслуживания авиационной техники. В 1956 году здесь был создан авиаотряд особого назначения для выполнения правительственных рейсов.Во Внуково проходили освоение первый отечественный турбореактивный самолет Ту-104, а также первый в СССР турбовинтовой самолет Ил-18. Внуковские авиаторы успешно провели эксплуатационные испытания и внедрили самолеты Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ту-204 и другие.Во Внуково в 1961 году доставили с места посадки специальным рейсом Юрия Гагарина – первого человека, побывавшего в космосе. Позже здесь организовывали торжественные встречи других космонавтов, а также президента Франции Шарля де Голля, президента США Рональда Рейгана, премьер-министра Индии Индиры Ганди и других.Сам аэропорт несколько раз реконструировался. Первая реконструкция началась в 1947 году. Ее планом предусматривалось расширение и удлинение взлетно-посадочных полос, расширение перрона, строительство рулежных дорожек, модернизация светооборудования, радиотехнических средств, реконструкция аэровокзала, строительство ангара, помещений для авиалинейных мастерских, служебных помещений, строительство в течение 1947-1950 годов 100 тысяч квадратных метров жилья. В 1963 году в аэропорту вступил в строй новый аэровокзал Внуково-2, построенный для обслуживания специальных рейсов с правительственными делегациями, а в 1964 году – новый терминал Внуково-1.В 1978 году статус Внуково был повышен до ранга "Внуковского производственного объединения" (ВПО). К 1980 году для приема участников и гостей Олимпийских игр осуществили полную реконструкцию комплекса. В результате проведенных работ была значительно увеличена пропускная способность аэропорта, модернизирована сервисная оснащенность аэровокзалов.Ряд масштабных преобразований проходил во Внуково и в 1990-е годы. В 1993 году распоряжением Госкомимущества РФ на базе Внуковского производственного объединения гражданской авиации было создано АО "Аэропорт Внуково", акции которого находящиеся в федеральной собственности, согласно указу президента РФ от 18 ноября 2003 года, были переданы в собственность города Москвы. Это положило начало современному этапу преобразований в аэропорту Внуково. Кроме того, в 2001 году в соответствии с решением правительства Москвы было образовано АО "Международный аэропорт Внуково", осуществившее строительство нового международного терминала Внуково, который был открыт в апреле 2004 года. В 2006 году ввели в строй новый пассажирский терминал Центра бизнес-авиации Внуково-3. В последние годы Международный аэропорт Внуково превратился в один из самых современных и высокотехнологичных предприятий России. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя полностью реконструированными взлетно-посадочными полосами, пропускная способность которых составляет до 60 операций в час. Аэродром сертифицирован для приема воздушных судов всех типов, включая такие, как Airbus 380 и Boeing 747 в любые метеоусловия. Маршрутная сеть аэропорта Внуково охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки. Ежегодно в аэропорту обслуживается свыше 200 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний.Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью более 300 тысяч квадратных метров способен обеспечить пропускную способность до 35 миллионов пассажиров в год. Структура аэропорта состоит из трех территорий: Аэровокзальный комплекс Внуково-1 включает два терминала: В – для международных рейсов и А – для внутренних рейсов; Внуково-2 – правительственный аэропорт, используемый президентом Российской Федерации и другими первыми лицами, посещающими нашу страну; Внуково-3 – несколько бизнес-терминалов, обслуживающих VIP чартерные рейсы, частные самолеты и рейсы правительства Москвы.Международный аэропорт Внуково – самый близкий к центру столицы и единственный аэропорт, расположенный на территории Москвы. Обладает универсальной многопрофильной системой транспортных коммуникаций с использованием четырех автомагистралей, встроенного в терминальный комплекс железнодорожного сообщения, возможностью вертолетного сообщения. В 2019 году аэропорт обслужил 24 миллиона пассажиров.По итогам всероссийского конкурса "Великие имена России" и в соответствии с указом президента России N 246 "О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" от 31 мая 2019 года, аэропорту Внуково присвоено имя советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева.Коллектив аэропорта был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1981), а также имеет благодарность от президента РФ за достигнутые успехи и высокие показатели (2017).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, аэропорт, справки