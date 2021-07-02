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Киев призвал НАТО не позволить России расширить влияние на Черном море

Киев призвал НАТО не позволить России расширить влияние на Черном море - РИА Новости, 02.07.2021

Киев призвал НАТО не позволить России расширить влияние на Черном море

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО воспрепятстовать России в ее стремлении "расширить влияние" на Черном море, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:46

2021-07-02T16:46

2021-07-02T16:47

россия

дмитрий кулеба

су-24м

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО воспрепятстовать России в ее стремлении "расширить влияние" на Черном море, сообщает издание Newsweek.По его словам, дискуссии вокруг Черного моря были центральной темой расширения сотрудничества Украины с НАТО."Я поднимаю эту тему на всех своих встречах как с союзниками по НАТО в Черноморском регионе, с Румынией, Турцией и Болгарией, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе... В наших разговорах с НАТО мы откровенны в этом вопросе: если все будет так, как есть, существует риск, что Россия может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе, что означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и ее союзников по НАТО", - сказал Кулеба в интервью изданию.Он также добавил, что необходимо поддерживать сотрудничество между украинским флотом и военными морскими силами союзников Киева по НАТО в Черном море. "Сейчас у России действительно стратегически выгодное положение во временно оккупированном Крыму... Поэтому для нас очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу региона Азовского моря", - добавил он.При этом глава МИД Украины отметил, что Киев не ожидает от России внезапной вспышки конфронтации в Черном море. "Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в Черноморском регионе, но я не думаю, что она будет иметь большое значение... РФ может пытаться провоцировать нас, но не решится на полномасштабную конфронтацию с НАТО, осознавая, что у нее нет шансов на успех", - заявил Кулеба, добавив, что что ничто не помешает проведению международных учений Sea Breeze на Украине.На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент добавил, что военное освоение территории Украины вызывает глубокое беспокойство России.

https://ria.ru/20210702/proval-1739518073.html

https://ria.ru/20210701/provokatsiya-1739348851.html

https://ria.ru/20210630/putin-1739200297.html

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