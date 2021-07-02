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Пользователи ВКонтакте рассказали о том, как переносят жару
Пользователи ВКонтакте рассказали о том, как переносят жару - РИА Новости, 02.07.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали о том, как переносят жару
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:04
2021-07-02T12:04
2021-07-02T12:04
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как на них влияет жаркая погода.Варианты ответов были такие: отлично, спасают кондиционеры, приходятся терпеть и очень тяжело. Также можно было проголосовать за то, что в регионе пользователя не жарко.В итоге большинство подписчиков ответили, что переносят жару не очень, но приходится терпеть. Такой вариант выбрали более 33% опрошенных. На втором месте были те, кто чувствует себя очень тяжело.В комментариях многие пользователи порадовались теплому лету, но заявили, что жару лучше всего переносить на море.
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вконтакте, общество
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как на них влияет жаркая погода.
Варианты ответов были такие: отлично, спасают кондиционеры, приходятся терпеть и очень тяжело. Также можно было проголосовать за то, что в регионе пользователя не жарко.
В итоге большинство подписчиков ответили, что переносят жару не очень, но приходится терпеть. Такой вариант выбрали более 33% опрошенных. На втором месте были те, кто чувствует себя очень тяжело.
В комментариях многие пользователи порадовались теплому лету, но заявили, что жару лучше всего переносить на море.