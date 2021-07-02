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Пользователи ВКонтакте рассказали о том, как переносят жару

Пользователи ВКонтакте рассказали о том, как переносят жару - РИА Новости, 02.07.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали о том, как переносят жару

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:04

2021-07-02T12:04

2021-07-02T12:04

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общество

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, как на них влияет жаркая погода.Варианты ответов были такие: отлично, спасают кондиционеры, приходятся терпеть и очень тяжело. Также можно было проголосовать за то, что в регионе пользователя не жарко.В итоге большинство подписчиков ответили, что переносят жару не очень, но приходится терпеть. Такой вариант выбрали более 33% опрошенных. На втором месте были те, кто чувствует себя очень тяжело.В комментариях многие пользователи порадовались теплому лету, но заявили, что жару лучше всего переносить на море.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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