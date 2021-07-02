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Это не доллар: какие валюты в мире самые надежные

Это не доллар: какие валюты в мире самые надежные - РИА Новости, 02.07.2021

Это не доллар: какие валюты в мире самые надежные

Экспортерам выгоднее слабый рубль, населению — крепкий, а Центробанк просто придерживается рыночного курса. Эти слова главы регулятора Эльвиры Набиуллиной... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:00

2021-07-02T08:03

джером пауэлл

центральный банк рф (цб рф)

евро

доллар

экономика

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Экспортерам выгоднее слабый рубль, населению — крепкий, а Центробанк просто придерживается рыночного курса. Эти слова главы регулятора Эльвиры Набиуллиной многое объясняют, однако не отвечают на вопрос — в чем откладывать средства. И доллар США сейчас не самый устойчивый, и надежнее евро тоже есть деньги. РИА Новости изучило курсы двадцатилетней давности и составило рейтинг самых заслуживающих доверия валют в мире.Размер и численность не важныКак показывает практика, устойчивость мировых валют проверяется временем. В XX веке надежным вложением считали швейцарский франк. В XXI он по-прежнему возглавляет рейтинг 50 самых стабильных денежных знаков и за последние двадцать лет прибавил 75 процентов относительно доллара США. Инвесторы предпочитают вкладываться именно в него — в стране высокая степень экономической свободы: нет зависимости от одного-двух секторов, высокая продуктивность труда, низкая ставка рефинансирования, положительный торговый баланс. И главное — неизменно слабая инфляция.На втором месте — чешская крона: она укрепилась к американской валюте на 61 процент. Страна опережает многие государства по росту внутреннего валового продукта. Цены не подвержены резким скачкам, иностранные финансовые игроки вкладывают средства в развитие проектов республики, что позитивно отражается на укреплении национальной денежной единицы. Чехия — в ЕС, но не перешла на европейскую валюту и получает из бюджета Евросоюза больше, чем перечисляет: безвозмездно ей выделили почти пять миллиардов евро. Неслучайно чешскую экономику называют темной лошадкой. Тройку лидеров замыкает новозеландский доллар, который укрепился на 33 процента. Его стабильность обеспечивает развитая рыночная экономика. До 20 процентов относительно доллара США прибавили также денежные знаки Европы, Албании, Китая, Хорватии. Не столь сильно, но все же подорожали деньги Швеции, Сингапура, Израиля, Польши, Дании, Австралии, Канады, Болгарии, Австралии, Южной Кореи, Гонконга. Как отмечают аналитики, не может быть сильной и надежной валюты при слабой и неустойчивой экономике. И наоборот. При этом размер страны и численность населения вообще не важны.Стабильными также считают те деньги, которые меньше всего девальвировались к американскому доллару. В их числе — дирхам ОАЭ, саудовский риял, кувейтский динар, бахрейнский динар, оманский риал, иорданский динар и японская иена. Последняя, к слову, долгие годы претендовала на место самой устойчивой валюты, но потеснить швейцарский франк так и не удалось. Его главное преимущество — превышение доходов над расходами: это свидетельствует о силе экономики страны и ее резистентности к внешним шокам. Показатель Швейцарии в три раза лучше Японии, которая сидит на кредитной игле. По объему государственного долга лидирует США — свыше 26 триллионов долларов. Но абсолютные значения не передают масштаб, показательнее соотношение заимствования к ВВП, и у Японии оно критическое — 250 процентов. Для сравнения: у Штатов — 108. Если разделить долг Японии (примерно в 12 триллионов долларов) на 125,3 миллиона человек, то получается, что на каждого японца, включая стариков и младенцев, приходится около 96 тысяч долларов. В то время как госдолг разрастается, курс доллара к иене практически тот же, что и 25 лет назад. Для граждан такая стабильность во благо. Для экономики — медленная смерть, ведь снижается конкурентоспособность экспортных товаров. Однако Япония умудряется жить в таких условиях уже 30 лет, развивая торговые отношения. Половина внешних расчетов происходит в иенах, что подогревает к нацвалюте интерес.Как отказаться от доллара и не проигратьАмериканский доллар за последние 20 лет к корзине основных мировых валют потерял около десяти процентов стоимости, но по-прежнему выполняет функцию главного резервного и платежного средства. Две трети международного товарооборота проводят в долларах, на них приходится 80 процентов валютно-обменных операций. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор занимается снижением зависимости экономики от иностранных платежных средств, но американская валюта остается частью международных резервов страны.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния и сократит долю британского фунта. При этом вырастет доля золота, евро и юаня.О дедолларизации говорят и в Китае. Но, как отметил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, "с американской валютой ни одна другая и рядом не стоит". По его словам, "отвязаться" от "гринбэков" в ближайшем будущем не получится.Россия не исключение, ведь мы внутри мировой финансовой системы. Поэтому аналитики советуют не увлекаться экзотическими валютами. "Для непрофессионального игрока рынка пытаться угадать, какая из них вырастет больше или меньше, — неблагодарное и бессмысленное занятие. Чтобы обезопасить сбережения, вполне достаточно иметь накопления в долларах и евро. Они самые распространенные, ликвидные. Их легче продать, использовать для покупок, поездок за границу. По ним меньше потери при обмене", — советует Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. К тому же в евро и долларах удобно инвестировать. В них номинированы самые востребованные иностранные активы — акции, облигации, биржевые фонды. И в целом эти две валюты привычны для России: их чаще всего обсуждают в новостях, показывают на табло обменников. В небольших городах другие денежные знаки зачастую вообще невозможно купить.Еще в апреле курс уверенно двигался в сторону отметки 80 рублей за доллар, затем резко сменил направление и в начале июня опустился ниже 72. Сейчас продолжает колебаться возле этой отметки. Прежде всего — за счет дорожающей нефти: марка Brent пробила психологическую планку в 73 доллара за баррель. Затем и вовсе торговалась свыше 76 — это максимум с осени 2018-го. Толкает цены вверх увеличивающийся спрос на топливо, сказывается и ограничение по добыче в рамках сделки ОПЕК+. На мировом рынке не хватает углеводородов — более одного миллиона бочек в сутки. Отсюда предпосылки для дальнейшего подорожания черного золота. Поскольку последнее в неразрывной связке с курсом национальной валюты, стоит ожидать укрепления рубля. Однако сохраняются геополитические риски, которые могут оттолкнуть иностранных инвесторов и снизить спрос на рубль. Поэтому аналитики советуют следовать золотому правилу сбережений — не класть все яйца в одну корзину. На длительный срок лучше выбрать несколько валют: диверсификация увеличивает шансы получить прибыль. "Сейчас хорошее время, чтобы конвертировать рубли в доллары или евро. К осени традиционно национальные платежные средства начнут слабеть. В валюту можно переводить только свободные деньги и в том случае, если они не понадобятся два-три года — иначе потеряете на курсовой разнице больше, чем заработаете. Самый рациональный подход — разделить накопления на несколько равных частей: например, хранить в рублях, долларах и евро. Тогда экономические потрясения незначительно отразятся на бюджете. Рост одной валюты компенсирует потери другой", — объясняет Сергей Григорян, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России. Российская валюта укрепилась. Но эпидемиологическая ситуация в стране и конъюнктура рынков могут внести коррективы.

https://ria.ru/20210621/sberezheniya-1737844077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джером пауэлл, центральный банк рф (цб рф), евро, доллар, экономика