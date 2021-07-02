https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739655303.html

Губернатор Костромской области сделал прививку от коронавируса

Губернатор Костромской области сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021

Губернатор Костромской области сделал прививку от коронавируса

Губернатор Костромской области Сергей Ситников, переболевший коронавирусом в октябре прошлого года, сделал прививку. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T17:56

2021-07-02T17:56

2021-07-02T17:56

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

сергей ситников

здоровье - общество

костромская область

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РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников, переболевший коронавирусом в октябре прошлого года, сделал прививку."Переболел коронавирусом в октябре. Антитела есть, но больше так болеть не хочу. Записывался в нашу больницу на вакцинацию от коронавируса. Назначили на сегодня. Врач, который осматривал перед вакцинацией, рекомендовал "Спутник V". Им и привился. Смог даже ампулу в руках погреть. Абсолютно доверяю нашим врачам. Привиться лучше, чем тяжело болеть", - написал Ситников в социальной сети "ВКонтакте".Как указано на сайте правительства региона, в Костромской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Увеличивается и число тяжелых случаев заболеваний. В реанимации инфекционных больниц региона находятся 42 больных с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии. "Никто из них не прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210621/bocharov-1737942557.html

костромская область

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, сергей ситников, здоровье - общество, костромская область