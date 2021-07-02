https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739655303.html
Губернатор Костромской области сделал прививку от коронавируса
Губернатор Костромской области сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021
Губернатор Костромской области сделал прививку от коронавируса
Губернатор Костромской области Сергей Ситников, переболевший коронавирусом в октябре прошлого года, сделал прививку. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:56
2021-07-02T17:56
2021-07-02T17:56
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
сергей ситников
здоровье - общество
костромская область
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РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников, переболевший коронавирусом в октябре прошлого года, сделал прививку."Переболел коронавирусом в октябре. Антитела есть, но больше так болеть не хочу. Записывался в нашу больницу на вакцинацию от коронавируса. Назначили на сегодня. Врач, который осматривал перед вакцинацией, рекомендовал "Спутник V". Им и привился. Смог даже ампулу в руках погреть. Абсолютно доверяю нашим врачам. Привиться лучше, чем тяжело болеть", - написал Ситников в социальной сети "ВКонтакте".Как указано на сайте правительства региона, в Костромской области фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Увеличивается и число тяжелых случаев заболеваний. В реанимации инфекционных больниц региона находятся 42 больных с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии. "Никто из них не прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210621/bocharov-1737942557.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, сергей ситников, здоровье - общество, костромская область
Губернатор Костромской области сделал прививку от коронавируса
Губернатор Костромской области, переболевший коронавирусом в октябре, сделал прививку