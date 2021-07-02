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Бирюков рассказал о вакцинации от COVID-19 работников сферы ЖКХ Москвы
Бирюков рассказал о вакцинации от COVID-19 работников сферы ЖКХ Москвы - РИА Новости, 02.07.2021
Бирюков рассказал о вакцинации от COVID-19 работников сферы ЖКХ Москвы
Почти 60% работников сферы ЖКХ Москвы уже вакцинировались от коронавируса, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и блгоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:29
2021-07-02T14:29
2021-07-02T14:52
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вакцинация россиян от covid-19
жкх
петр бирюков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Почти 60% работников сферы ЖКХ Москвы уже вакцинировались от коронавируса, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и блгоустройства Петр Бирюков."Наш уровень вакцинации на сегодняшний день достигает уже практически отметки около 60%. Мы уверены, что до 15 июля все работники, работающие в сфере оказания услуг в системе коммунального хозяйства и благоустройства города, получат соответствующие прививки. Включая и тех иностранных граждан, которые у нас работают", - сказал Бирюков.
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вакцинация россиян от covid-19, жкх, петр бирюков, здоровье - общество, москва, общество
Бирюков рассказал о вакцинации от COVID-19 работников сферы ЖКХ Москвы
14:29 02.07.2021 (обновлено: 14:52 02.07.2021)
Бирюков заявил о вакцинации от коронавируса почти 60% работников сферы ЖКХ Москвы