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Власти Москвы разъяснили, кто входит в список для обязательной вакцинации
Власти Москвы разъяснили, кто входит в список для обязательной вакцинации - РИА Новости, 02.07.2021
Власти Москвы разъяснили, кто входит в список для обязательной вакцинации
Сотрудники предприятий ряда сфер в Москве, находящиеся в отпуске, декрете или командировке, также должны прививаться в рамках обязательной вакцинации, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:02
2021-07-02T14:02
2021-07-02T14:02
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
коронавирусы
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники предприятий ряда сфер в Москве, находящиеся в отпуске, декрете или командировке, также должны прививаться в рамках обязательной вакцинации, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.С 1 июля ряд организаций в Москве обязан подавать сведения о вакцинировании 60% сотрудников в рамках постановления главного государственного санитарного врача."В 100% (из которых надо вакцинировать 60% - ред.) входят все сотрудники организации или индивидуальных предпринимателей, включая исполнителей по гражданско-правовым договорам, сотрудников, находящихся в отпуске, командировке и декрете", - сообщил Фурсин.
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Власти Москвы разъяснили, кто входит в список для обязательной вакцинации
Власти заявили, что сотрудники в отпуске и декрете входят в список для обязательной вакцинации