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Власти Москвы разъяснили, кто входит в список для обязательной вакцинации

Власти Москвы разъяснили, кто входит в список для обязательной вакцинации - РИА Новости, 02.07.2021

Власти Москвы разъяснили, кто входит в список для обязательной вакцинации

Сотрудники предприятий ряда сфер в Москве, находящиеся в отпуске, декрете или командировке, также должны прививаться в рамках обязательной вакцинации, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:02

2021-07-02T14:02

2021-07-02T14:02

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вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

коронавирусы

москва

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сотрудники предприятий ряда сфер в Москве, находящиеся в отпуске, декрете или командировке, также должны прививаться в рамках обязательной вакцинации, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.С 1 июля ряд организаций в Москве обязан подавать сведения о вакцинировании 60% сотрудников в рамках постановления главного государственного санитарного врача."В 100% (из которых надо вакцинировать 60% - ред.) входят все сотрудники организации или индивидуальных предпринимателей, включая исполнителей по гражданско-правовым договорам, сотрудников, находящихся в отпуске, командировке и декрете", - сообщил Фурсин.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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