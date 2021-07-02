https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739573833.html

СМИ: словацкий вице-премьер зарегистрировался на вакцинацию "Спутником V"

СМИ: словацкий вице-премьер зарегистрировался на вакцинацию "Спутником V" - РИА Новости, 02.07.2021

СМИ: словацкий вице-премьер зарегистрировался на вакцинацию "Спутником V"

Вице-премьер и глава минфина Словакии Игорь Матович зарегистрировался на прививку против COVID-19 российской вакциной "Спутник V", он сам рассказал об этом в... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:59

2021-07-02T12:59

2021-07-02T12:59

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

словакия

в мире

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ПРАГА, 2 июл – РИА Новости. Вице-премьер и глава минфина Словакии Игорь Матович зарегистрировался на прививку против COVID-19 российской вакциной "Спутник V", он сам рассказал об этом в пятницу журналистам, сообщил сайт газеты Pravda.До сих пор единственным словацким политиком, который публично вакцинировался "Спутником V", был депутат от возглавляемого Матовичем движения "Обычные люди и независимые личности" Дьёрги Гиймеши.Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку занимавший тогда пост премьера Игорь Матович и занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина президент республики утвердила 1 апреля, его возглавил Эдуард Хегер, а Матович занял посты вице-премьера и главы минфина.Из-за различных проволочек регистрация на вакцинацию "Спутником V" началась в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами или зарегистрировалась на них. В результате полностью вакцинирование российским препаратом прошли около 7,5 тысячи человек, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на вторую прививку. Регистрация на вакцинацию "Спутником V" в республике была завершена 30 июня.В связи с тем, что срок использования закупленной Словакией партии "Спутника V" завершается в июле, правительство страны приняло решение продать или подарить оставшуюся часть этой вакцины в количестве 160 тысяч доз западно-балканским странам, также интерес к этому проявила Аргентина.

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, словакия, в мире