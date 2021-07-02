СМИ: словацкий вице-премьер зарегистрировался на вакцинацию "Спутником V"
© Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
© Пресс-служба правительства Словакии
Вице-премьер Словакии Матович зарегистрировался на вакцинацию "Спутником V", сообщила Pravda
ПРАГА, 2 июл – РИА Новости. Вице-премьер и глава минфина Словакии Игорь Матович зарегистрировался на прививку против COVID-19 российской вакциной "Спутник V", он сам рассказал об этом в пятницу журналистам, сообщил сайт газеты Pravda.
"Вице-премьер Игорь Матович по пути в зал заседаний парламента проинформировал журналистов о том, что зарегистрировался на вакцинацию "Спутником V". Ранее он долго колебался, раздумывая над тем, делать ли ему вообще прививки от коронавируса. Одновременно Матович обвинял оппозиционных политиков в том, что они не подают пример населению собственным участием в вакцинации", - говорится в сообщении.
До сих пор единственным словацким политиком, который публично вакцинировался "Спутником V", был депутат от возглавляемого Матовичем движения "Обычные люди и независимые личности" Дьёрги Гиймеши.
Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку занимавший тогда пост премьера Игорь Матович и занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина президент республики утвердила 1 апреля, его возглавил Эдуард Хегер, а Матович занял посты вице-премьера и главы минфина.
Из-за различных проволочек регистрация на вакцинацию "Спутником V" началась в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами или зарегистрировалась на них. В результате полностью вакцинирование российским препаратом прошли около 7,5 тысячи человек, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на вторую прививку. Регистрация на вакцинацию "Спутником V" в республике была завершена 30 июня.
В связи с тем, что срок использования закупленной Словакией партии "Спутника V" завершается в июле, правительство страны приняло решение продать или подарить оставшуюся часть этой вакцины в количестве 160 тысяч доз западно-балканским странам, также интерес к этому проявила Аргентина.