https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739554199.html
Попова оценила эффективность вакцин от коронавируса
Попова оценила эффективность вакцин от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021
Попова оценила эффективность вакцин от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины от COVID-19 защищают от болезни. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:41
2021-07-02T11:41
2021-07-02T11:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины от COVID-19 защищают от болезни.Попова отметила, что при встрече с вирусом может развиться болезнь, но она будет лёгкой, не вызовет осложнений в дальнейшем."Когда учёные создают вакцины, они для включения в вакцину берут именно те участки вируса... которые наименее подвержены мутации, они берут самые стабильные, такие участки, при изменении в которых это будет уже другой вирус, он будет по-другому называться", - сказала Попова, выступая на Московском урбанистическом форуме.Попова отметила, что это позволяет использовать вакцины при возможных мутациях.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова оценила эффективность вакцин от коронавируса
Глава Роспотребнадзора заявила, что российские вакцины защищают от COVID-19
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
заявила, что российские вакцины от COVID-19 защищают от болезни.
"Сегодняшние вакцины, все, которые есть в Российской Федерации
абсолютно, учёные говорят, что и те, которые есть в мире, они защищают от болезни", - сказала Попова, выступая на Московском урбанистическом форуме.
Попова отметила, что при встрече с вирусом может развиться болезнь, но она будет лёгкой, не вызовет осложнений в дальнейшем.
"Когда учёные создают вакцины, они для включения в вакцину берут именно те участки вируса... которые наименее подвержены мутации, они берут самые стабильные, такие участки, при изменении в которых это будет уже другой вирус, он будет по-другому называться", - сказала Попова, выступая на Московском урбанистическом форуме.
Попова отметила, что это позволяет использовать вакцины при возможных мутациях.