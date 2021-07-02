https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739554199.html

Попова оценила эффективность вакцин от коронавируса

Попова оценила эффективность вакцин от коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021

Попова оценила эффективность вакцин от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины от COVID-19 защищают от болезни. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:41

2021-07-02T11:41

2021-07-02T11:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины от COVID-19 защищают от болезни.Попова отметила, что при встрече с вирусом может развиться болезнь, но она будет лёгкой, не вызовет осложнений в дальнейшем."Когда учёные создают вакцины, они для включения в вакцину берут именно те участки вируса... которые наименее подвержены мутации, они берут самые стабильные, такие участки, при изменении в которых это будет уже другой вирус, он будет по-другому называться", - сказала Попова, выступая на Московском урбанистическом форуме.Попова отметила, что это позволяет использовать вакцины при возможных мутациях.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество