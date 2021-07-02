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https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739553941.html
В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 02.07.2021
В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
Обязательная вакцинация от COVID-19 ряда категорий граждан объявлена в Хабаровском крае, до сентября должно быть привито не менее 60%, говорится в постановлении РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:40
2021-07-02T12:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хабаровский край
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 ряда категорий граждан объявлена в Хабаровском крае, до сентября должно быть привито не менее 60%, говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат следующие категории граждан: работники сферы торговли, общепита, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, соцобслуживания и ЖКХ.Кроме того, сделать прививку обязали сотрудников культурных, выставочных и просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов). Исключение - официальные мероприятия, организуемые властями. Вакцинации стала обязательной и для работников досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и театров, массовых культурных и спортивных мероприятий, салонов красоты, бань, саун, прачечных и химчисток.Постановление касается и госслужащих, в том числе работников органов власти. Также привиться в обязательном порядке должны студенты вузов и колледжей, которым исполнилось 18 лет.Кроме того, согласно документу, обязательная вакцинации предписана жителям, проживающим в населенных пунктах на территории следующих муниципальных районов: Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко, Ульчского. Привиться должны и жители населенных пунктов, проживающие в муниципалитетах, подверженных подтоплению в период прогнозируемого паводка: Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванский и район имени Лазо.Руководителям предприятий, компаний и организаций поручено до 31 июля обеспечить вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 31 августа - вторым компонентом. В общей сложности привить нужно не менее 60% сотрудников.Постановление не распространяется на граждан, у которых есть медотвод. Документ подписан 1 июля.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровский край, общество
В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
11:40 02.07.2021 (обновлено: 12:06 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 ряда категорий граждан объявлена в Хабаровском крае, до сентября должно быть привито не менее 60%, говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.
Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат следующие категории граждан: работники сферы торговли, общепита, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, соцобслуживания и ЖКХ.
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Кроме того, сделать прививку обязали сотрудников культурных, выставочных и просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов). Исключение - официальные мероприятия, организуемые властями. Вакцинации стала обязательной и для работников досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и театров, массовых культурных и спортивных мероприятий, салонов красоты, бань, саун, прачечных и химчисток.
Постановление касается и госслужащих, в том числе работников органов власти. Также привиться в обязательном порядке должны студенты вузов и колледжей, которым исполнилось 18 лет.
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Кроме того, согласно документу, обязательная вакцинации предписана жителям, проживающим в населенных пунктах на территории следующих муниципальных районов: Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко, Ульчского. Привиться должны и жители населенных пунктов, проживающие в муниципалитетах, подверженных подтоплению в период прогнозируемого паводка: Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванский и район имени Лазо.
Руководителям предприятий, компаний и организаций поручено до 31 июля обеспечить вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 31 августа - вторым компонентом. В общей сложности привить нужно не менее 60% сотрудников.
Постановление не распространяется на граждан, у которых есть медотвод. Документ подписан 1 июля.
 
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