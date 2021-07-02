https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739553941.html

В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей - РИА Новости, 02.07.2021

В Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

Обязательная вакцинация от COVID-19 ряда категорий граждан объявлена в Хабаровском крае, до сентября должно быть привито не менее 60%, говорится в постановлении РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:40

2021-07-02T11:40

2021-07-02T12:06

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 ряда категорий граждан объявлена в Хабаровском крае, до сентября должно быть привито не менее 60%, говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат следующие категории граждан: работники сферы торговли, общепита, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, соцобслуживания и ЖКХ.Кроме того, сделать прививку обязали сотрудников культурных, выставочных и просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов). Исключение - официальные мероприятия, организуемые властями. Вакцинации стала обязательной и для работников досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и театров, массовых культурных и спортивных мероприятий, салонов красоты, бань, саун, прачечных и химчисток.Постановление касается и госслужащих, в том числе работников органов власти. Также привиться в обязательном порядке должны студенты вузов и колледжей, которым исполнилось 18 лет.Кроме того, согласно документу, обязательная вакцинации предписана жителям, проживающим в населенных пунктах на территории следующих муниципальных районов: Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко, Ульчского. Привиться должны и жители населенных пунктов, проживающие в муниципалитетах, подверженных подтоплению в период прогнозируемого паводка: Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванский и район имени Лазо.Руководителям предприятий, компаний и организаций поручено до 31 июля обеспечить вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 31 августа - вторым компонентом. В общей сложности привить нужно не менее 60% сотрудников.Постановление не распространяется на граждан, у которых есть медотвод. Документ подписан 1 июля.

https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739547060.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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