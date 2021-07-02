https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739547060.html
Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках - РИА Новости, 02.07.2021
Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:07
2021-07-02T11:07
2021-07-02T11:07
вакцинация россиян от covid-19
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борис менделевич
дмитрий морозов
госдума рф
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Борис Менделевич. Законом внесены изменения в ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".Законом вводится бесплатное проведение профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медорганизациях, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об ОМС. Ко второму чтению были внесены поправки, согласно которым вакцинация должна проходить в медицинских учреждениях независимо от организационно-правовой формы.Согласно закону, утверждение порядка обеспечения таких организаций необходимыми вакцинами для прививок, включенными в национальный календарь, закреплено за правительством, а вакцинами, включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, - за высшим исполнительным органом государственной власти субъектов РФ.
https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739544587.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, борис менделевич, дмитрий морозов, госдума рф, единая россия, владимир путин, общество
Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках по ОМС