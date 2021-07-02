https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739544587.html
Власти оценили темпы вакцинации в Москве
Власти оценили темпы вакцинации в Москве - РИА Новости, 02.07.2021
Власти оценили темпы вакцинации в Москве
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 2,6 миллиона москвичей, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на Московском... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:54
2021-07-02T10:54
2021-07-02T10:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 2,6 миллиона москвичей, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме."Первый компонент получили 2,6 миллиона москвичей", - сказала она.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, общество
Власти оценили темпы вакцинации в Москве
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 2,6 миллиона москвичей