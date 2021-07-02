https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739544587.html

Власти оценили темпы вакцинации в Москве

Власти оценили темпы вакцинации в Москве - РИА Новости, 02.07.2021

Власти оценили темпы вакцинации в Москве

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 2,6 миллиона москвичей, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на Московском... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:54

2021-07-02T10:54

2021-07-02T10:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анастасия ракова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 2,6 миллиона москвичей, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме."Первый компонент получили 2,6 миллиона москвичей", - сказала она.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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