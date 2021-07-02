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https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739539095.html
Delivery Club открыл в Москве пункт вакцинации для курьеров
Delivery Club открыл в Москве пункт вакцинации для курьеров - РИА Новости, 02.07.2021
Delivery Club открыл в Москве пункт вакцинации для курьеров
Сервис доставки еды Delivery Club открыл в логистическом хабе в Москве пункт вакцинации, в котором сотрудничающие с компанией курьеры смогут привиться от... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:31
2021-07-02T10:31
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
россия
delivery club
здоровье - общество
москва
вакцинация
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club открыл в логистическом хабе в Москве пункт вакцинации, в котором сотрудничающие с компанией курьеры смогут привиться от коронавируса, сообщила пресс-служба сервиса.На первом этапе сервис планирует вакцинировать курьеров-самозанятых, которые являются гражданами РФ. Как указывается в сообщении, компания подала заявку на организованную вакцинацию нерезидентов, но "надеется, что в дальнейшем сможет использовать для этого и возможности собственного прививочного пункта".Для того, чтобы сделать прививку, курьеру необходимо оформить запись и иметь с собой полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Данные о вакцинации будут передаваться в систему ЕМИАС, поэтому, как отмечает компания, вакцинированные курьеры смогут получить специальный сертификат и QR-код, необходимый для посещения заведений питания и международных передвижений.Delivery Club - сервис доставки, который является частью платформы O2O (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, создаваемой Mail.ru Group и "Сбер".
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, delivery club, здоровье - общество, москва, вакцинация, общество

Delivery Club открыл в Москве пункт вакцинации для курьеров

10:31 02.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club открыл в логистическом хабе в Москве пункт вакцинации, в котором сотрудничающие с компанией курьеры смогут привиться от коронавируса, сообщила пресс-служба сервиса.
"Delivery Club открыл в Москве собственный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции для курьеров, сотрудничающих с компанией. Все расходы по организации сервис взял на себя. ... Для них доступна двухкомпонентная вакцина "Спутник V", - говорится в сообщении.
На первом этапе сервис планирует вакцинировать курьеров-самозанятых, которые являются гражданами РФ. Как указывается в сообщении, компания подала заявку на организованную вакцинацию нерезидентов, но "надеется, что в дальнейшем сможет использовать для этого и возможности собственного прививочного пункта".
Для того, чтобы сделать прививку, курьеру необходимо оформить запись и иметь с собой полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Данные о вакцинации будут передаваться в систему ЕМИАС, поэтому, как отмечает компания, вакцинированные курьеры смогут получить специальный сертификат и QR-код, необходимый для посещения заведений питания и международных передвижений.
Delivery Club - сервис доставки, который является частью платформы O2O (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, создаваемой Mail.ru Group и "Сбер".
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииРоссияDelivery ClubЗдоровье - ОбществоМоскваВакцинацияОбщество
 
 
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