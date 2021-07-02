https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739539095.html

Delivery Club открыл в Москве пункт вакцинации для курьеров

Delivery Club открыл в Москве пункт вакцинации для курьеров - РИА Новости, 02.07.2021

Delivery Club открыл в Москве пункт вакцинации для курьеров

Сервис доставки еды Delivery Club открыл в логистическом хабе в Москве пункт вакцинации, в котором сотрудничающие с компанией курьеры смогут привиться от... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:31

2021-07-02T10:31

2021-07-02T10:31

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

россия

delivery club

здоровье - общество

москва

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574369400_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_82e56633fa6afee937abe1ced62c8c6f.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club открыл в логистическом хабе в Москве пункт вакцинации, в котором сотрудничающие с компанией курьеры смогут привиться от коронавируса, сообщила пресс-служба сервиса.На первом этапе сервис планирует вакцинировать курьеров-самозанятых, которые являются гражданами РФ. Как указывается в сообщении, компания подала заявку на организованную вакцинацию нерезидентов, но "надеется, что в дальнейшем сможет использовать для этого и возможности собственного прививочного пункта".Для того, чтобы сделать прививку, курьеру необходимо оформить запись и иметь с собой полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Данные о вакцинации будут передаваться в систему ЕМИАС, поэтому, как отмечает компания, вакцинированные курьеры смогут получить специальный сертификат и QR-код, необходимый для посещения заведений питания и международных передвижений.Delivery Club - сервис доставки, который является частью платформы O2O (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, создаваемой Mail.ru Group и "Сбер".

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, delivery club, здоровье - общество, москва, вакцинация, общество