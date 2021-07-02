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В Крыму открыли пункты вакцинации от COVID-19 рядом с набережными

В Крыму открыли пункты вакцинации от COVID-19 рядом с набережными - РИА Новости, 02.07.2021

В Крыму открыли пункты вакцинации от COVID-19 рядом с набережными

Пункты вакцинации против коронавируса открыли вблизи набережных крупных курортных городов Крыма, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:24

2021-07-02T09:24

2021-07-02T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Пункты вакцинации против коронавируса открыли вблизи набережных крупных курортных городов Крыма, сообщает пресс-служба минздрава республики.Ранее советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщал РИА Новости, что в прививочных пунктах смогут привиться как местные жители, так и туристы.При этом, по инициативе администрации города Ялта, мобильный пункт вакцинации будет работать каждую пятницу на площади Советской, рядом с набережной. Вакцинация проводится в порядке живой очереди.Согласно последним данным, всего первым компонентом в Крыму привито свыше 323 тысяч человек, вторым – свыше 249 тысяч.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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