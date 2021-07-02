Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/vaktsina-1739577791.html
Глава Коми объяснил дефицит вакцины от COVID-19 в регионе
Глава Коми объяснил дефицит вакцины от COVID-19 в регионе - РИА Новости, 02.07.2021
Глава Коми объяснил дефицит вакцины от COVID-19 в регионе
Дефицит вакцины от коронавируса в Коми связан с тем, что число желающих привиться возросло "в разы", и в день вакцинацию проходят до 3 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:14
2021-07-02T13:44
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир уйба
республика коми
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Дефицит вакцины от коронавируса в Коми связан с тем, что число желающих привиться возросло "в разы", и в день вакцинацию проходят до 3 тысяч человек, сообщил глава республики Владимир Уйба."Действительно, сегодня есть очень во многих муниципалитетах дефицит… Обращения возросли в разы желающих привиться, и на этом фоне мы испытываем дефицит вакцины", - сказал он в видеообращении к жителям Коми, которое опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте"."У нас на сегодняшний день в работе 10 тысяч доз… Еще сегодня подошла вакцина 2100 доз – это, в общем, капля в море, мы ее уже распределили. До конца этой недели мы еще получим 7200 доз, и в последующие 10 дней еще дополнительно… мы стоим в разнарядке на получение 6 тысяч. Но этого мало, потому что мы сегодня в день прививаем до 3 тысяч человек", - уточнил глава Коми.Накануне Сыктывкарская городская поликлиника №3, Ухтинская городская поликлиника, Усинская ЦРБ в Коми объявили о приостановке вакцинации от COVID-19 первым компонентом из-за нехватки препарата.
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_c9969f8bea2f1a462d018e3717216c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир уйба, республика коми, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Глава Коми объяснил дефицит вакцины от COVID-19 в регионе
13:14 02.07.2021 (обновлено: 13:44 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Глава Коми объяснил дефицит вакцины от COVID-19 в регионе ростом числа желающих привиться

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Дефицит вакцины от коронавируса в Коми связан с тем, что число желающих привиться возросло "в разы", и в день вакцинацию проходят до 3 тысяч человек, сообщил глава республики Владимир Уйба.
"Действительно, сегодня есть очень во многих муниципалитетах дефицит… Обращения возросли в разы желающих привиться, и на этом фоне мы испытываем дефицит вакцины", - сказал он в видеообращении к жителям Коми, которое опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".
"У нас на сегодняшний день в работе 10 тысяч доз… Еще сегодня подошла вакцина 2100 доз – это, в общем, капля в море, мы ее уже распределили. До конца этой недели мы еще получим 7200 доз, и в последующие 10 дней еще дополнительно… мы стоим в разнарядке на получение 6 тысяч. Но этого мало, потому что мы сегодня в день прививаем до 3 тысяч человек", - уточнил глава Коми.
Накануне Сыктывкарская городская поликлиника №3, Ухтинская городская поликлиника, Усинская ЦРБ в Коми объявили о приостановке вакцинации от COVID-19 первым компонентом из-за нехватки препарата.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости
08:14Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
Лента новостейМолния