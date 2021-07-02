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Глава Коми объяснил дефицит вакцины от COVID-19 в регионе
Глава Коми объяснил дефицит вакцины от COVID-19 в регионе - РИА Новости, 02.07.2021
Глава Коми объяснил дефицит вакцины от COVID-19 в регионе
Дефицит вакцины от коронавируса в Коми связан с тем, что число желающих привиться возросло "в разы", и в день вакцинацию проходят до 3 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:14
2021-07-02T13:14
2021-07-02T13:44
распространение коронавируса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Дефицит вакцины от коронавируса в Коми связан с тем, что число желающих привиться возросло "в разы", и в день вакцинацию проходят до 3 тысяч человек, сообщил глава республики Владимир Уйба."Действительно, сегодня есть очень во многих муниципалитетах дефицит… Обращения возросли в разы желающих привиться, и на этом фоне мы испытываем дефицит вакцины", - сказал он в видеообращении к жителям Коми, которое опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте"."У нас на сегодняшний день в работе 10 тысяч доз… Еще сегодня подошла вакцина 2100 доз – это, в общем, капля в море, мы ее уже распределили. До конца этой недели мы еще получим 7200 доз, и в последующие 10 дней еще дополнительно… мы стоим в разнарядке на получение 6 тысяч. Но этого мало, потому что мы сегодня в день прививаем до 3 тысяч человек", - уточнил глава Коми.Накануне Сыктывкарская городская поликлиника №3, Ухтинская городская поликлиника, Усинская ЦРБ в Коми объявили о приостановке вакцинации от COVID-19 первым компонентом из-за нехватки препарата.
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РИА Новости
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Глава Коми объяснил дефицит вакцины от COVID-19 в регионе
13:14 02.07.2021 (обновлено: 13:44 02.07.2021)
Глава Коми объяснил дефицит вакцины от COVID-19 в регионе ростом числа желающих привиться