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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/vaktsina-1739567644.html
Бахрейн зарегистрировал вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт"
Бахрейн зарегистрировал вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" - РИА Новости, 02.07.2021
Бахрейн зарегистрировал вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт"
Бахрейн зарегистрировал российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:32
2021-07-02T12:43
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
россия
мид бахрейна
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
сергей лавров
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бахрейн зарегистрировал российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хорошо развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. Наши бахрейнские друзья зарегистрировали не только "Спутник V", но и "Спутник Лайт". Это открывает дополнительные возможности", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни."Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", россия, мид бахрейна, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, сергей лавров, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, бахрейн, общество
Бахрейн зарегистрировал вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт"
12:32 02.07.2021 (обновлено: 12:43 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров сообщил, что Бахрейн зарегистрировал российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт"

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бахрейн зарегистрировал российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хорошо развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. Наши бахрейнские друзья зарегистрировали не только "Спутник V", но и "Спутник Лайт". Это открывает дополнительные возможности", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни.
"Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
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