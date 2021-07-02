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Бахрейн зарегистрировал вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Бахрейн зарегистрировал вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" - РИА Новости, 02.07.2021

Бахрейн зарегистрировал вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Бахрейн зарегистрировал российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:32

2021-07-02T12:32

2021-07-02T12:43

вакцина "спутник лайт"

вакцина "спутник v"

россия

мид бахрейна

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the lancet

сергей лавров

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бахрейн зарегистрировал российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хорошо развивается сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. Наши бахрейнские друзья зарегистрировали не только "Спутник V", но и "Спутник Лайт". Это открывает дополнительные возможности", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни."Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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бахрейн

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2021

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