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Россия начала специальные учения подводного флота в Арктике
Россия начала специальные учения подводного флота в Арктике - РИА Новости, 02.07.2021
Россия начала специальные учения подводного флота в Арктике
В Баренцевом и Норвежском морях начались специальные учения по испытанию вооружения субмарин в глубоководных районах. сообщил Северный флот России. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:02
2021-07-02T13:02
2021-07-02T14:22
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норвежское море
баренцево море
безопасность
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Баренцевом и Норвежском морях начались специальные учения по испытанию вооружения субмарин в глубоководных районах. сообщил Северный флот России."В мероприятии принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения", — говорится в релизе.Испытания проходят на глубинах свыше 500 метров — предельных для большинства современных подлодок.Учения проводятся в плановом порядке и продлятся несколько дней.В начале июня в Баренцевом море также прошли морские маневры. Более 20 кораблей и субмарин отрабатывали защиту арктических рубежей при поддержке десяти самолетов и вертолетов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/flot-1739373889.html
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россия, норвежское море, баренцево море, безопасность
Россия начала специальные учения подводного флота в Арктике
13:02 02.07.2021 (обновлено: 14:22 02.07.2021)
Северный флот начал учения по испытанию вооружения подлодок в Баренцевом и Норвежском морях