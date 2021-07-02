https://ria.ru/20210702/ucheniya-1739574279.html

Россия начала специальные учения подводного флота в Арктике

Россия начала специальные учения подводного флота в Арктике - РИА Новости, 02.07.2021

Россия начала специальные учения подводного флота в Арктике

В Баренцевом и Норвежском морях начались специальные учения по испытанию вооружения субмарин в глубоководных районах. сообщил Северный флот России. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:02

2021-07-02T13:02

2021-07-02T14:22

россия

норвежское море

баренцево море

безопасность

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Баренцевом и Норвежском морях начались специальные учения по испытанию вооружения субмарин в глубоководных районах. сообщил Северный флот России."В мероприятии принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения", — говорится в релизе.Испытания проходят на глубинах свыше 500 метров — предельных для большинства современных подлодок.Учения проводятся в плановом порядке и продлятся несколько дней.В начале июня в Баренцевом море также прошли морские маневры. Более 20 кораблей и субмарин отрабатывали защиту арктических рубежей при поддержке десяти самолетов и вертолетов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/flot-1739373889.html

россия

норвежское море

баренцево море

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2021

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россия, норвежское море, баренцево море, безопасность