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В Подмосковье дошло до суда дело "черных риелторов", убивших пять человек
В Подмосковье дошло до суда дело "черных риелторов", убивших пять человек - РИА Новости, 02.07.2021
В Подмосковье дошло до суда дело "черных риелторов", убивших пять человек
Суд ждет главаря банды "черных риелторов" Анатолия Мазура и трех его подельников, убивших пять человек в Московской области в 2008-2010 годах, сообщается на... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:14
2021-07-02T12:14
2021-07-02T12:14
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Суд ждет главаря банды "черных риелторов" Анатолия Мазура и трех его подельников, убивших пять человек в Московской области в 2008-2010 годах, сообщается на сайте СК РФ.Установлено, что в 2008 году Мазур собрал банду для убийства милиционера, а в дальнейшем - для завладения недвижимостью одиноких граждан. У членов группировки было несколько риелторских агентств, откуда они и получали всю информацию о квартирах."На их счету пять убийств. Так, в 2008 году Мазур вместе с членами банды, понимая о том, что один из сотрудников милиции осведомлен об их преступной деятельности, разработали план и заманили милиционера в подсобное помещение здания, расположенного в Ногинске. Однако мужчина пришел не один, а со своей сожительницей. В результате члены вооруженной группы убили их обоих, сокрыли тела, закопав в лесу. В 2010 году Мазур единолично совершил убийство женщины в Ногинске с целью завладеть ее денежными средствами, вырученными от продажи квартиры. В 2012 и 2014 годах обвиняемые совершили убийство еще нескольких граждан, не имеющих родственников, перед этим завладев генеральной доверенностью и переоформив их квартиры", - говорится в релизе.Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Создание устойчивой вооружённой группы", "Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление", "Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений", "Убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений", "Похищение группой лиц, с применением насилия и оружия, из корыстных побуждений", "Незаконный оборот оружия, совершенный орггруппой", "Мошенничество"."Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что в 2017 году Мазур и один из его сообщников уже осуждены к пожизненному лишению свободы и к 18 годам соответственно. Двое членов банды скончались еще до задержания, третий – во время предварительного расследования в СИЗО. Один из членов банды находится в розыске, дело в отношении него выделено в отдельное производство.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье дошло до суда дело "черных риелторов", убивших пять человек
Суд ждет банду "черных риелторов" Анатолия Мазура, убивших пять человек в Подмосковье
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Суд ждет главаря банды "черных риелторов" Анатолия Мазура и трех его подельников, убивших пять человек в Московской области
в 2008-2010 годах, сообщается на сайте СК РФ
.
Установлено, что в 2008 году Мазур собрал банду для убийства милиционера, а в дальнейшем - для завладения недвижимостью одиноких граждан. У членов группировки было несколько риелторских агентств, откуда они и получали всю информацию о квартирах.
"На их счету пять убийств. Так, в 2008 году Мазур вместе с членами банды, понимая о том, что один из сотрудников милиции осведомлен об их преступной деятельности, разработали план и заманили милиционера в подсобное помещение здания, расположенного в Ногинске
. Однако мужчина пришел не один, а со своей сожительницей. В результате члены вооруженной группы убили их обоих, сокрыли тела, закопав в лесу. В 2010 году Мазур единолично совершил убийство женщины в Ногинске с целью завладеть ее денежными средствами, вырученными от продажи квартиры. В 2012 и 2014 годах обвиняемые совершили убийство еще нескольких граждан, не имеющих родственников, перед этим завладев генеральной доверенностью и переоформив их квартиры", - говорится в релизе.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Создание устойчивой вооружённой группы", "Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление", "Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений", "Убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений", "Похищение группой лиц, с применением насилия и оружия, из корыстных побуждений", "Незаконный оборот оружия, совершенный орггруппой", "Мошенничество".
"Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд
для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в 2017 году Мазур и один из его сообщников уже осуждены к пожизненному лишению свободы и к 18 годам соответственно. Двое членов банды скончались еще до задержания, третий – во время предварительного расследования в СИЗО. Один из членов банды находится в розыске, дело в отношении него выделено в отдельное производство.