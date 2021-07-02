https://ria.ru/20210702/tsifrovizatsiya-1739610659.html

Путин предложил Совбезу обсудить цифровизацию в сфере нацбезопасности

Путин предложил Совбезу обсудить цифровизацию в сфере нацбезопасности - РИА Новости, 02.07.2021

Путин предложил Совбезу обсудить цифровизацию в сфере нацбезопасности

Президент России Владимир Путин предложил на оперативном совещании с членами Совбеза России обсудить вопросы цифровизации в обеспечении национальной... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:12

2021-07-02T15:12

2021-07-02T15:12

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

политика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на оперативном совещании с членами Совбеза России обсудить вопросы цифровизации в обеспечении национальной безопасности."Мы в последнее время не только много говорим, но и много делаем в направлении цифровизации всей экономики, всей нашей жизни в целом. Сегодня поговорим о роли этого направления нашего взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России, имея в виду все ее аспекты, связанные с обеспечением обороноспособности, внутренней безопасности и так далее. Вопросов здесь очень много", - сказал он, после чего предложил заслушать доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует эти вопросы.

https://ria.ru/20210702/poezdka-1739582372.html

россия

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2021

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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, политика