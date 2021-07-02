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В Красноярском крае сторонник ИГ* получил девять лет колонии
В Красноярском крае сторонник ИГ* получил девять лет колонии - РИА Новости, 02.07.2021
В Красноярском крае сторонник ИГ* получил девять лет колонии
Сторонник террористической группировки "Исламское государство"* в Красноярском крае получил девять лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T08:28
2021-07-02T08:28
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Сторонник террористической группировки "Исламское государство"* в Красноярском крае получил девять лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ."УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность сторонника группировки "Исламское государство"*. &lt;…&gt; Решением 1-го Восточного окружного военного суда данное лицо признано виновным в инкриминируемом преступлении с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что житель региона проникся идеями радикального ислама и вербовал людей для оказания медицинской и иной помощи боевикам. У него были обнаружены средства связи, экстремистская литература, флаг террористов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, происшествия
В Красноярском крае сторонник ИГ* получил девять лет колонии
08:28 02.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Красноярском крае сторонник ИГ* получил девять лет колонии строгого режима

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Сторонник террористической группировки "Исламское государство"* в Красноярском крае получил девять лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.
"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность сторонника группировки "Исламское государство"*. <…> Решением 1-го Восточного окружного военного суда данное лицо признано виновным в инкриминируемом преступлении с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что житель региона проникся идеями радикального ислама и вербовал людей для оказания медицинской и иной помощи боевикам. У него были обнаружены средства связи, экстремистская литература, флаг террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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